Alec Baldwin: 'Tôi nợ vợ mọi điều'

Tài tử Mỹ Alec Baldwin biết ơn vợ luôn sát cánh để ông vượt qua vụ kiện tội ngộ sát đồng nghiệp trên trường quay "Rust" 2021.

Trên podcast Fail Better hôm 17/12, diễn viên Alec Baldwin, 66 tuổi, cho biết vợ ông - huấn luyện viên yoga Hilaria Baldwin, 40 tuổi - chịu nhiều đau khổ trong suốt thời gian ông vướng vào vụ kiện. Tài tử nói là đàn ông nhưng lại khiến người yêu chịu nhiều gian khổ vì mình. "Tôi nợ vợ mọi thứ. Cô ấy là người có tâm hồn cao quý nhất tôi từng gặp. Cô ấy tử tế và luôn ủng hộ tôi", Alec Baldwin nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety cuối tháng 11, nghệ sĩ từng đề cập những khó khăn suốt thời gian qua. Theo tài tử, cuộc sống hôn nhân cùng bảy con đang êm ấm bỗng chốc xáo trộn bởi vụ án, nhưng gia đình sẽ cố gắng vượt qua.

Vợ chồng nhà Baldwin tại sự kiện ở New York tháng 11/2023. Ảnh: WireImage

Theo People, kể từ sau vụ án, Hilaria Baldwin luôn sát cánh cùng chồng, nhiều lần lên tiếng động viên tinh thần ông. Cô tham gia tất cả phiên tòa, lúc nào cũng túc trực phía sau ủng hộ chồng. Cô cũng thường đăng bài ủng hộ ông trên trang cá nhân, cảm ơn người hâm mộ tiếp thêm sức mạnh giúp gia đình vượt qua khó khăn. Tháng 6/2023, Hilaria kỷ niệm 11 năm cưới với Alec Baldwin, nói với People không thể tìm được ai tốt hơn chồng cô.

Chuyện tình của Alec Baldwin và vợ bắt đầu từ lần đầu hai người gặp nhau tại một nhà hàng ở New York đầu năm 2011. Khi ấy, tài tử không hỏi số điện thoại Hilaria nhưng lại đưa cô danh thiếp, cả hai có buổi hẹn hò đầu tiên vài ngày sau đó. Tháng 6 cùng năm, họ dọn về sống chung. Hơn một năm yêu nhau, cặp sao kết hôn và đón con đầu lòng vào tháng 8/2013.

Đến nay, vợ chồng có với nhau bảy con, thường chia sẻ khoảnh khắc gia đình hòa hợp trên trang cá nhân. Năm 2017, cả hai kỷ niệm 5 năm cưới bằng cách tổ chức lễ lặp lại lời thề hôn nhân dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thiết và người thân. Đằng sau cuộc hôn nhân hạnh phúc, cặp sao từng chịu đựng nỗi đau mất con khi khi vợ tài tử sảy thai hai lần trong năm 2019.

Alec Baldwin khóc sau khi nghe phán quyết Vợ chồng tài tử Alec Baldwin ôm nhau khóc tại phiên tòa hồi tháng 7. Video: ET

Hiện vụ kiện của Alec Baldwin được thẩm phán tòa New Mexico hủy bỏ vào tháng 7 do phát hiện kiểm sát viên che giấu bằng chứng. Vợ chồng Baldwin ôm nhau khóc khi nhận phán quyết khép lại vụ án.

Năm 2021, tài tử vướng cáo buộc gây ra cái chết của nhân viên quay phim Halyna Hutchins, khiến đạo diễn Joel Souza bị thương do nổ súng trên phim trường. Ông bị kiểm sát viên ở hạt Santa Fe, New Mexico truy tố tội ngộ sát hồi tháng 1. Trong các buổi xét xử, tài tử liên tục khẳng định không bóp cò, không biết vì sao súng có đạn. Nếu bị buộc tội, ông có thể chịu bản án 18 tháng tù.

Cũng trong podcast cùng ngày, Alec Baldwin nói biết ơn thẩm phán hủy bỏ vụ kiện. Tuy nhiên, nghệ sĩ cho biết vụ án này còn nhiều điều để bàn, dự định "vạch trần những gì thực sự diễn ra". Tài tử chỉ trích giới truyền thông "che giấu mọi chuyện" có thể minh oan cho ông, "khuếch đại tất cả chi tiết" bất lợi trong ba năm qua.

Baldwin còn kể sau sự cố, nhiều người cố tình gạt ông khỏi ngành giải trí, khiến bản thân cảm thấy như "đã chết và chỉ lang thang vô định giống người vô hình". Dù vậy, nghệ sĩ cho rằng cuộc sống đang chuyển biến tốt hơn. "Tôi tin qua những cuộc trao đổi gần đây, công việc đang dần trở lại. Tôi rất vui bởi giờ tôi có bảy người con cần nuôi dạy", tài tử nói thêm.

Gia đình Alec Baldwin vào tháng 10/2022. Ảnh: Instagram Hilaria Baldwin

Alec Baldwin sinh năm 1958, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012. Trước đó, ông từng có một con gái với vợ trước - diễn viên Kim Basinger. Cả hai kết hôn năm 1993, ly hôn 2002.

Phương Thảo (theo People, Variety)