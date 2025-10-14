Alec Baldwin gặp tai nạn xe hơi

MỹChiếc xe chở tài tử Alec Baldwin và em trai - Stephen Baldwin - tông vào cây, chưa rõ nguyên nhân tai nạn.

Theo TMZ, sự việc xảy ra trên đường cao tốc Montauk, vùng East Hamptons thuộc New York, chiều 13/10. Trong các bức ảnh trang tin thu thập, mui xe Range Rover - chiếc chở Alec và Stephen Baldwin - bị biến dạng sau khi tông vào cây bên đường. Không có ai bị thương.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ anh em Baldwin. Hiện chưa rõ ai là người cầm lái, chủ phương tiện và nguyên nhân. Các trang tin liên hệ đại diện của sở cảnh sát địa phương và anh em nhà Baldwin nhưng chưa được phản hồi.

Alec Baldwin tại hiện trường vụ tông xe. Ảnh: INSTAR Images

Những ngày qua, Alec Baldwin được cho có mặt tại East Hamptons để tham dự Liên hoan phim quốc tế Hamptons, diễn ra từ ngày 5 đến 13/10. Diễn viên là đồng chủ tịch Ủy ban Điều hành của sự kiện. "Anh ấy ở đây cả tuần, xem phim và theo dõi chương trình", nguồn tin của Page Six cho biết.

Alec Baldwin (trái), 67 tuổi, và Stephen Baldwin, 59 tuổi, sau vụ tai nạn. Ảnh: INSTAR Images

Alec Baldwin sinh năm 1958, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012, có bảy con chung. Trước đó, ông từng có một con gái với vợ trước - diễn viên Kim Basinger. Cả hai kết hôn năm 1993, ly hôn 2002.

Năm 2021, tài tử vướng cáo buộc gây ra cái chết của nhân viên quay phim Halyna Hutchins, khiến đạo diễn Joel Souza bị thương do nổ súng trên phim trường. Tháng 7/2024, thẩm phán tuyên bố hủy vụ kiện do phát hiện kiểm sát viên che giấu bằng chứng.

Phương Thảo (theo Page Six, New York Post)