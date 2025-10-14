Alec Baldwin đâm ôtô vào gốc cây

MỹTài tử người Mỹ Alec Baldwin cho biết gặp nạn vì lái xe hơi tông vào cây để tránh một xe rác cắt ngang đường.

Theo TMZ, sự việc xảy ra trên đường cao tốc Montauk, vùng East Hamptons thuộc New York, chiều 13/10. Trong các bức ảnh trang tin thu thập, mui xe Range Rover - chiếc chở Alec và Stephen Baldwin - bị biến dạng sau khi tông vào cây bên đường. Không có ai bị thương. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ anh em Baldwin.

Alec Baldwin nói về vụ tai nạn Alec Baldwin kể chi tiết về vụ tai nạn. Video: Instagram Alec Baldwin

Trên Instagram cùng ngày, Alec Baldwin đăng video cho biết đây là xe của vợ - huấn luyện viên yoga Hilaria, 41 tuổi. Theo tài tử, ông lái xe tông vào cây để cố tránh chiếc xe chở rác lớn cắt ngang đường. "Tôi đã đâm nát xe của vợ tôi, thật tệ khi chuyện đó xảy ra. Nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn", ông cho biết.

Alec Baldwin bên chiếc xe của vợ ông tại hiện trường sự cố. Ảnh: INSTAR Images

Trước đó, người đại diện của Stephen Baldwin phản hồi với TMZ, thông báo diễn viên thấy biết ơn vì không ai bị thương. "Stephen trân trọng sự quan tâm của mọi người. Anh ấy xác nhận bản thân và anh trai Alec đều an toàn và khỏe mạnh", người này nói thêm.

Alec Baldwin và em trai tại hiện trường vụ tông xe Anh em nhà Baldwin nói chuyện với cảnh sát tại hiện trường. Video: INSTAR Images

Những ngày qua, Alec Baldwin được cho có mặt tại East Hamptons để tham dự Liên hoan phim quốc tế Hamptons, diễn ra từ ngày 5 đến 13/10. Diễn viên là đồng chủ tịch Ủy ban Điều hành của sự kiện. "Anh ấy ở đây cả tuần, xem phim và theo dõi chương trình", nguồn tin của Page Six cho biết.

Alec Baldwin (trái), 67 tuổi, và Stephen Baldwin, 59 tuổi, sau vụ tai nạn. Ảnh: INSTAR Images

Alec Baldwin sinh năm 1958, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012, có bảy con chung. Trước đó, ông từng có một con gái với vợ trước - diễn viên Kim Basinger. Cả hai kết hôn năm 1993, ly hôn 2002.

Năm 2021, tài tử vướng cáo buộc gây ra cái chết của nhân viên quay phim Halyna Hutchins, khiến đạo diễn Joel Souza bị thương do nổ súng trên phim trường. Tháng 7/2024, thẩm phán tuyên bố hủy vụ kiện do phát hiện kiểm sát viên che giấu bằng chứng.

Phương Thảo (theo Page Six, New York Post)