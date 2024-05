Alec Baldwin có thể bị kết án 18 tháng tù

Thẩm phán tòa tiểu bang New Mexico giữ nguyên quyết định truy tố tài tử Alec Baldwin vì bắn chết đồng nghiệp trên phim trường "Rust" năm 2021.

Theo People, tài tử vẫn phải tham gia phiên xét xử vào tháng 7, đối diện nguy cơ nhận mức án 18 tháng tù nếu bị kết tội. Đội ngũ luật sư của Baldwin cho biết chấp nhận phán quyết mới, đồng thời chờ đợi ngày diễn ra phiên tòa.

Diễn viên Alec Baldwin. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 3, phía Alec Baldwin đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện "ngộ sát". Họ lập luận công tố viên Kari T. Morriessey - người phụ trách vụ án - bị "định kiến" khi đưa ra những lập luận yêu cầu bồi thẩm đoàn truy tố diễn viên.

Trong tài liệu của phía công tố vào tháng 4, kiểm sát viên ghi nhận lời khai của nhân chứng, cho biết Alec Baldwin "thường xuyên la hét và chửi thề" tại phim trường. Các nhân viên gọi tài tử là người đàn ông "không biết kiểm soát cảm xúc", cũng như ông không quan tâm hành vi của bản thân tác động đến mọi người xung quanh.

Để đáp trả cáo buộc về tính cách của Baldwin, các luật sư cho rằng thân chủ bị vu khống. Họ gọi tài liệu dài 32 trang của bên công tố là "bản tuyên bố chống lại Baldwin và phe bào chữa".

Trước những tranh cãi qua lại, thẩm phán Sommer đã tổ chức phiên điều trần vào ngày 17/5 để nghe lập luận giữa các bên. Theo chuyên gia pháp lý Emily D. Baker, người chủ trì vụ kiện có thể đưa ra phán quyết chỉ dựa trên các tài liệu của tòa án, tuy vậy, phiên điều trần là cần thiết để hội đồng xét xử nắm thêm ý kiến của các luật sư.

Alec Baldwin trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn Alec Baldwin trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn, hồi tháng 12/2021. Ông khóc, nói không thể tin vào sự cố gây chết người trên phim trường và khẳng định không bóp cò súng. Video: ABC News

Alec Baldwin, sinh năm 1958, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con. Trước đó, ông từng có một con gái với vợ trước - diễn viên Kim Basinger. Cả hai kết hôn năm 1993, ly hôn 2002.

Năm 2021, tài tử được cho là vô tình gây ra cái chết của nhân viên quay phim Halyna Hutchins trên phim trường Rust khi nổ súng mà không biết bên trong có đạn. Hồi tháng 1, ông bị kiểm sát viên ở hạt Santa Fe, New Mexico truy tố tội ngộ sát. Hãng tin cho biết phiên xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 7, kết thúc vào ngày 19/7 tại Tòa án New Mexico. Trước đó, người chịu trách nhiệm quản lý đạo cụ vũ khí Hannah Gutierrez-Reed, 26 tuổi, bị kết án 18 tháng tù hôm 15/4. Thẩm phán Mary Marlowe Sommer cũng là người chủ trì phiên tòa xét xử Hannah.

