Alec Baldwin bị bệnh tâm lý sau vụ nổ súng gây chết người

Tài tử Alec Baldwin mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, sau khi vô ý bắn chết đồng nghiệp tại phim trường "Rust" bốn năm trước.

Trên People ngày 20/1, vợ chồng Baldwin có cuộc phỏng vấn dịp phát hành show thực tế The Balwins, nói về giai đoạn khó khăn khi Alec Baldwin đối mặt vụ kiện. Vợ tài tử - huấn luyện viên yoga Hilaria Baldwin, 41 tuổi - cho biết thời điểm chồng cô vướng cáo buộc ngộ sát nhân viên quay phim Halyna Hutchins, những người thân cận đều cảm thấy tinh thần của anh suy giảm. Diễn viên, hiện 67 tuổi, được chẩn đoán mắc hội chứng PTSD (tình trạng tâm thần không ổn định do chứng kiến hoặc trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó).

Hilaria Baldwin nói: "Trong những ngày tăm tối nhất, anh ấy tự hỏi: 'Nếu tai nạn phải xảy ra vào ngày hôm đó, tại sao người còn sống lại là tôi? Tại sao không phải là tôi?'". Theo Hilaria, vào mỗi buổi sáng, chồng cô thường tự nhủ vì sao anh có thể thức dậy sống tiếp?

Trailer "The Baldwins" của gia đình Alec Baldwin Trailer show "The Baldwins". Video: TLC

Alec Baldwin cũng hồi tưởng về ngày tháng đó, cho biết gặp khó khăn khi bạn bè hỏi thăm về tình hình của ông. "Tôi nhớ mình nói: 'Tôi hạnh phúc khi chìm vào giấc ngủ hơn lúc tỉnh giấc'", ông kể lại. Tài tử mô tả giai đoạn đó như "chuyện siêu thực" với vợ, thừa nhận bản thân đau đớn vì Hilaria hơn chính mình. Diễn viên cho rằng tai nạn này mang lại nhiều tổn thương cho người mình yêu.

Dù vậy, vợ chồng vực dậy nhờ con cái. Cả hai hiện có bảy người con gồm ba gái, bốn trai, bé nhỏ nhất được ba tuổi. Hilaria nói: "Tôi nhìn bọn trẻ và thấy chúng tôi đã cố gắng hết sức để tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho các con, ngay cả khi cả hai cố che giấu nỗi niềm riêng. Tôi hiểu chuyện của chúng tôi có thể hiếm gặp, nhưng mỗi gia đình đều có lúc khó khăn. Điều tốt là chúng ta có thể cảm nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng, biết cách tốt nhất để vượt qua là nỗ lực hết mình và mang lại niềm vui cho con".

Alec Baldwin đồng ý với Hilaria, cảm ơn vợ con bên ông suốt thời gian qua. Cũng theo Hilaria, một số con lớn của cả hai biết tình hình trong nhà. "Các con phải đối mặt với nhận thức đau lòng về tình huống đang diễn ra", vợ tài tử cho biết. Ngoài ra, cô nhắc đến cái chết của Halyna Hutchins, tiếc thương cho con trai của nhân viên quay phim. Hilaria nói sẽ luôn ghi nhớ nỗi đau này, cũng như xem đây là một phần câu chuyện của gia đình cô.

Đại gia đình diễn viên Alec Baldwin. Ảnh: TLC

Alec Baldwin sinh năm 1958, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012. Trước đó, ông từng có một con gái với vợ trước - diễn viên Kim Basinger. Cả hai kết hôn năm 1993, ly hôn 2002.

Năm 2021, tài tử vướng cáo buộc gây ra cái chết của nhân viên quay phim Halyna Hutchins, khiến đạo diễn Joel Souza bị thương do nổ súng trên phim trường. Ông bị kiểm sát viên ở hạt Santa Fe, New Mexico truy tố tội ngộ sát hồi tháng 1/2024. Trong các buổi xét xử, tài tử liên tục khẳng định không bóp cò, không biết vì sao súng có đạn. Nếu bị buộc tội, ông có thể chịu bản án 18 tháng tù. Tháng 7/2024, thẩm phán tuyên bố hủy vụ kiện do phát hiện kiểm sát viên che giấu bằng chứng. Vợ chồng Baldwin ôm nhau khóc khi nhận phán quyết khép lại vụ án.

The Baldwins là chương trình thực tế về cuộc sống gia đình Baldwins. Theo CNN, tập đầu được ghi hình trước ngày phiên tòa đầu tiên xử vụ án ngộ sát diễn ra. Show sẽ lên sóng vào ngày 23/2 (giờ địa phương) trên kênh TLC.

Phương Thảo (theo People, Page Six)