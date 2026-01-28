Aldi dự kiến mở ba trung tâm phân phối tại Mỹ

Chuỗi bán lẻ thực phẩm Aldi lên kế hoạch mở ba trung tâm phân phối mới tại Mỹ trước 2029, nhằm phục vụ chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng.

Cụ thể, Aldi dự kiến đưa vào hoạt động trung tâm phân phối tại Baldwin (bang Florida) vào năm 2027, tiếp đến là Goodyear (bang Arizona) vào năm 2028 và Aurora (bang Colorado) vào năm 2029. Mỗi cơ sở mới được kỳ vọng tạo ra hàng trăm việc làm cho khu vực địa phương.

Phối cảnh một cơ sở của Aldi. Ảnh: Aldi

Bên cạnh đó, Aldi cũng sẽ mở rộng trung tâm phân phối hiện hữu tại Haines City, Florida, bổ sung khu kho lạnh chuyên dụng cho các mặt hàng dễ hư hỏng như thịt tươi và nông sản.

Kế hoạch này nằm trong gói đầu tư 9 tỷ USD nhằm mở rộng hoạt động tại Mỹ, bao gồm việc nâng cấp mạng lưới chuỗi cung ứng và khai trương 180 cửa hàng mới vào cuối năm 2026. Dự kiến đến hết năm nay, Aldi sẽ vận hành gần 2.800 cửa hàng và hướng tới mốc 3.200 cửa hàng vào cuối năm 2028.

Một phần trong chiến lược đầu tư là kế hoạch mở rộng sang thị trường Colorado trong vòng 5 năm tới. Trung tâm phân phối dự kiến tại Aurora sẽ hỗ trợ khoảng 50 cửa hàng mới tại khu vực Denver và Colorado Springs trong hai năm đầu triển khai.

Ngoài việc mở rộng hệ thống phân phối, Aldi cũng đẩy mạnh các sáng kiến tăng cường năng lực chuỗi cung ứng. Năm 2024, Aldi International Buying Asia -trung tâm toàn cầu phụ trách tìm nguồn hàng từ châu Á đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý vận tải, nhằm tập trung hóa khối lượng vận chuyển, nâng cao tính minh bạch chi phí và cải thiện khả năng kiểm soát dòng chảy hàng hóa.

Cùng năm, Aldi South Group - công ty mẹ của Aldi U.S. công bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Theo đó, tập đoàn sẽ hợp tác với các doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi giá trị để cắt giảm phát thải Scope 3, nguồn phát thải lớn nhất của mình.

Aldi là chuỗi bán lẻ thực phẩm có trụ sở tại Đức, thành lập năm 1946, hiện hoạt động tại hơn 20 quốc gia ở châu Âu, Mỹ và Australia. Doanh nghiệp theo mô hình "giá thấp mỗi ngày", tập trung danh mục sản phẩm tinh gọn, ưu tiên nhãn hàng riêng để kiểm soát chi phí và giá bán. Tại Mỹ, Aldi là một trong những chuỗi siêu thị tăng trưởng nhanh, với hàng nghìn cửa hàng và chiến lược mở rộng mạnh mẽ. Chuỗi này chú trọng tối ưu chuỗi cung ứng, logistics và phát triển bền vững.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)