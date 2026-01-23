Alcaraz vượt 'Big 3' ở Grand Slam

AustraliaCarlos Alcaraz trở thành tay vợt có thành tích 100 trận Grand Slam đầu tiên tốt nhất lịch sử, khi hạ Corentin Moutet 6-2, 6-4, 6-1 ở vòng ba Australia Mở rộng.

Trong 100 trận Grand Slam đầu tiên, Alcaraz thắng 87 trận, thành tích ngang kỷ lục của huyền thoại Bjorn Borg. Alcaraz vượt qua nhóm "Big 3" ở thống kê này, cũng như huyền thoại John McEnroe.

McEnroe và Rafael Nadal cùng có thành tích thắng thua 100 trận đầu ở Grand Slam tốt thứ hai lịch sử là 86-14, trong khi Roger Federer là 80-20, còn Novak Djokovic chỉ 79-21.

Jannik Sinner chơi trận Grand Slam thứ 100 ở chung kết Wimbledon năm ngoái, đánh bại chính Alcaraz và có thành tích 81-19, tốt hơn Federer và Djokovic.

Ở tuổi 22, Alcaraz có sáu lần đoạt major, và đang theo đuổi kỷ lục khác ở Melbourne là tay vợt trẻ nhất sưu tập đủ bốn danh hiệu. Australia Mở rộng cũng là Grand Slam đầu tiên Alcaraz góp mặt, cách đây bốn năm. Anh chưa có duyên với giải đấu này khi chưa đi quá tứ kết.

Alcaraz mừng chiến thắng ở vòng ba Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 23/1. Ảnh: Reuters

Trận vòng ba của Alcaraz không khác nào một cuộc thi bỏ nhỏ. "Có lúc, vào cuối set ba, tôi nói với đội của mình rằng tôi sẽ không chạy theo thêm một cú bỏ nhỏ nào nữa," Alcaraz nói sau trận đấu hôm 23/1. "Thành thật mà nói, tôi mệt vì cứ phải lao lên lưới. Tôi nhìn lên màn hình và nghĩ: ‘Mình đã lên lưới kiểu này khoảng 55 lần rồi. Tôi nghĩ chúng tôi đang thi xem ai bỏ nhỏ giỏi hơn, nhưng chắc chắn là anh ấy thắng".

Những cú bỏ nhỏ đã xuất hiện ngay đầu trận từ cả Moutet và Alcaraz, và cả hai cuốn vào một cuộc chơi "mèo vờn chuột" trên lưới. Nhưng trong khi Moutet chỉ có điểm mạnh là lối chơi đa dạng và khả năng di chuyển tốt, Alcaraz toàn diện hơn, dễ dàng vượt lên ở cả ba set.

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là hạt giống số 19 Tommy Paul, người đi tiếp nhờ Alejandro Davidovich Fokina bỏ cuộc khi tay vợt người Mỹ đang dẫn trước 6-1, 6-1. Tay vợt người Tây Ban Nha đã phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ vật lý trị liệu vì vấn đề ở chân trái trong set thứ hai. Alcaraz đang dẫn trước Paul với tỷ số 5-2 về tỷ số đối đầu.

"Đấu với Paul luôn thích thú và khó khăn", Alcaraz nói về đối thủ cũng đang có thành tích chưa thua set như anh. "Chúng tôi thường cống hiến nhiều trận hay. Trên sân cứng, anh ấy chơi thứ tennis tuyệt hào, quyết liệt và kỹ thuật. Tôi sẽ gặp nhiều thử thách".

Vy Anh