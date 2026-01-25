Alcaraz vượt ải Paul ở Australia Mở rộng

AustraliaHạt giống số một Carlos Alcaraz vào tứ kết mà không thua set nào, khi hạ đối thủ hạt giống số 19 Tommy Paul 7-6 (6), 6-4, 7-5 hôm 25/1.

Chiến thắng cách biệt nhưng không dễ dàng cho Alcaraz, đặc biệt ở set đầu. Tay vợt Tây Ban Nha bắt nhịp chậm, có phần lúng túng trước những cú dứt điểm mạnh mẽ của đối thủ. Alcaraz thua game giao đầu, bị dẫn 2-4 và đối mặt nguy cơ thua set. Nhưng vào thời điểm quan trọng, hạt giống số một kịp trở lại với những quyết định bỏ nhỏ hợp lý, kéo đối phương vào trong sân để tạo khoảng trống dứt điểm. Anh thắng trắng game giao, rồi tận dụng thành công break-point thứ hai ở game tám để gỡ hòa.

Alcaraz sau đó cứu break-point ở game giao kế tiếp, đưa set đấu vào loạt tie-break. Trong loạt đánh này, ngôi sao 22 tuổi tiếp tục mất mini-break trước, nhưng gỡ hòa rồi vượt lên nhờ những lỗi đánh hỏng của Paul. Ở điểm quyết định, tay vợt Mỹ mắc lỗi giao bóng kép, nhận thất bại 6-8.

Alcaraz (phải) ôm động viên Paul, sau trận vòng bốn Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 24/1. Ảnh: Reuters

Paul từng nghỉ ba tháng cuối mùa trước để điều trị chấn thương. Anh trở lại đầu mùa này khá tốt khi thắng năm trong bảy trận. Nhưng đây là cuộc đấu mà Paul không có nhiều pha bóng xuất sắc. Hạt giống số 19 không duy trì được áp lực liên tục lên Alcaraz trong hai set cuối. Trong hai set này, Paul không kiếm nổi break-point nào dù Alcaraz không phải cỗ máy giao bóng thực thụ.

Việc thua mỗi set một break-point đã khiến Paul nhận thất bại thứ sáu trong tám lần đấu Alcaraz. Hạt giống số một tung ra 35 điểm winner, khép lại trận đấu sau gần ba giờ đồng hồ và duy trì thành tích không thua set khi có mặt ở tứ kết. Năm thứ ba liên tiếp, Alcaraz góp mặt ở vòng đấu cho tám tay vợt mạnh nhất, nhưng anh chưa từng đi quá vòng đấu này ở Grand Slam đầu năm.

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là ngôi sao chủ nhà Alex de Minaur, người thắng dễ hạt giống số 10 Alexander Bublik 6-4, 6-1, 6-1. Alcaraz vẫn đang trên đường giành chức vô địch Australia Mở rộng lần đầu tiên, nhờ đó sẽ trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất bộ sưu tập major.

"Paul đã khởi đầu mạnh mẽ, tung những cú đánh rất mạnh trong những game đầu trận", Alcaraz chia sẻ sau khi vượt qua đối thủ Mỹ. "Những cú đánh flat của anh ấy gây khó cho tôi. Nhưng tôi đã cố giữ tinh thần và tìm ra cơ hội để vượt lên".

Người chung nhánh bán kết với Alcaraz là hạt giống số ba Alexander Zverev cũng vào tứ kết với trận thắng 6-2, 6-4, 6-4 trước Francisco Cerundolo. Á quân của giải sẽ đấu tài năng gốc Việt Leaner Tien ở tứ kết. Trong trận đấu cùng giờ, Tien gây sốc khi vùi dập một cựu á quân khác là Daniil Medvedev 6-4, 6-0, 6-3.

Vy Anh