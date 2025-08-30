Alcaraz vào vòng 1/8 Mỹ Mở rộng dù đau gối

Lần đầu phải thi đấu vào khung giờ sớm nhất và bị đau gối phải, nhưng Carlos Alcaraz vẫn thắng Luciano Darderi 6-2, 6-4, 6-0 sau 1 giờ 44 phút ở vòng ba Mỹ Mở rộng.

Nỗi lo về chấn thương không kéo dài quá lâu. Dù có dấu hiệu đau ở gối phải vào cuối set hai khi tỷ số là 5-4, Alcaraz vẫn thi đấu ấn tượng và giải quyết nhẹ nhàng Luciano Darderi chỉ trong chưa đầy hai giờ.

Ba phút được bác sĩ vật lý trị liệu chăm sóc dường như đã giúp tay vợt số hai thế giới lấy lại sức mạnh, khi anh không để thua thêm bất kỳ game nào sau đó. "Tôi thấy hơi khó chịu ở đầu gối trong game Darderi bẻ giao bóng, nhưng sau khoảng 5 hoặc 6 điểm, cảm giác đau biến mất. Tôi thấy bình thường và hoàn toàn không lo lắng cho các trận tiếp theo", Alcaraz nói sau trận, trấn an người hâm mộ và hướng tầm mắt đến vòng 1/8.

Alcaraz được nhân viên y tế chăm sóc phần đầu gối chân phải bị đau trong trận thắng Darderi 6-2, 6-4, 6-0 ở vòng ba Mỹ Mở rộng ngày 29/8/2025 trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ. Ảnh: AP

Từ đầu 2024, Alcaraz đã trở thành nỗi ám ảnh với các tay vợt Italy. Anh chỉ một lần thất bại trước Jannik Sinner, và thắng cả 20 trận còn lại. Riêng ở Mỹ Mở rộng lần này, Luciano Darderi là tay vợt Italy thứ hai bị Alcaraz loại, sau Mattia Bellucci – người chỉ giành được 4 game ở vòng trước.

Qua ba trận đã đấu, Alcaraz chỉ mất chưa đầy 6 giờ, tức trung bình 1 giờ 48 phút mỗi trận - thông số có thể giúp anh bảo toàn năng lượng cho những thử thách phía trước. Trừ trận ra quân gặp chút khó khăn trước tay vợt chủ nhà Reilly Opelka trong set hai, hai trận tiếp theo, Alcaraz luôn ở thế thoải mái, không chút căng thẳng, giành game mà không cần bung hết sức. Thậm chí, anh còn tạo cảm giác như đang trong các buổi tập.

Alcaraz trong một pha trả bóng. Ảnh: AP

Darderi, 23 tuổi, hồi giữa tuần còn chia sẻ về sự ngưỡng mộ Lionel Messi. Nhưng anh không thể tìm thấy chút cảm hứng nào từ siêu sao bóng đá Argentina để đối chọi nhịp độ đều đặn và những cú đánh thuận tay tràn đầy năng lượng của Alcaraz. Về cuối trận, Darderi còn gặp vấn đề về thể lực, phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ vật lý trị liệu vì đau ở đùi, trước khi để mất game giao bóng cuối cùng.

Về lý thuyết, tay vợt Italy không phải đối thủ tầm thường khi đứng 34 thế giới. Tuy nhiên, cũng giống Bellucci, anh chỉ đóng "vai phụ". Họ có thể không tệ, nhưng khi nhịp độ trận đấu tăng lên, họ lập tức gục ngã. Darderi chỉ giành được hai điểm khi trả giao bóng trong cả set đầu, không khác gì một "món khai vị" với Alcaraz.

Darderi thất vọng sau một pha thua điểm Alcaraz. Ảnh: AP

Lúc trận đấu kết thúc, tiếng nhạc từ bài Could you be loved của Bob Marley vang lên tại Arthur Ashe, đánh dấu việc Alcaraz trở thành tay vợt thứ năm trong lịch sử đạt mốc 80 trận thắng tại các giải Grand Slam, với 20 trong đó là ở New York – trước khi sang tuổi 23. Anh gia nhập nhóm các huyền thoại như Boris Becker, Bjorn Borg, Rafael Nadal và Mats Wilander.

Đây cũng là lần đầu ở Flushing Meadows, Alcaraz được xếp thi đấu vào khung giờ sớm nhất, khiến anh không quen với việc dậy sớm. "Mục tiêu của tôi hôm nay là thức dậy đúng giờ và ra sân thi đấu. Đây là trận đầu tiên của tôi vào lúc 11h30, giờ New York, và tôi chưa thể làm quen ngay được. Việc phải thức dậy vào buổi sáng đã là một việc rất khó với tôi rồi", anh nói sau trận.

Dù ngày hay đêm, Alcaraz vẫn đang vững bước, sẵn sàng đối đầu tay vợt 30 tuổi Pháp hạng 82 thế giới Arthur Rinderknech - người đã vượt qua Benjamin Bonzi với tỷ số 4-6, 6-3, 6-3, 6-2.

Hoàng Thông