Alcaraz: 'Vào tứ kết Grand Slam là tốt rồi'

MỹCarlos Alcaraz phủ nhận chỉ trích rằng anh thi đấu chưa ổn định, khi khẳng định thành tích vào tứ kết Mỹ Mở rộng là kết quả chấp nhận được.

*Alcaraz - Lehecka: 0h ngày 3/9, giờ Hà Nội.

"Vậy mà nhiều người nói tôi thiếu ổn định", Alcaraz trả lời khi phóng viên thông báo anh đã vào 11 trận tứ kết trong 12 giải Grand Slam gần nhất. Tay vợt Tây Ban Nha đạt được thành tích này sau khi hạ Arthur Rinderknech 7-6(3), 6-3, 6-4 ở vòng bốn Mỹ Mở rộng hôm 31/8.

Theo Alcaraz, anh đang nhận được những kỳ vọng vô lý từ khán giả. Chủ nhân năm danh hiệu Grand Slam nói: "Dĩ nhiên tôi muốn chơi bán kết hay chung kết và thất vọng nếu không làm được. Nhưng vào tứ kết là khá tốt rồi. Có nhiều việc phải làm để tôi chơi ổn định hơn và đó cũng là điều tôi đang hướng đến".

Alcaraz trong trận gặp Rinderknech ở vòng bốn Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 1/9. Ảnh: Reuters

Alcaraz sẽ đấu Jiri Lehecka ở tứ kết, trước khi có cơ hội gặp lại Novak Djokovic ở bán kết. Tại vòng bốn, Djokovic cũng chỉ cần ba set để thắng Jan-Lennard Struff và sẽ đấu hạt giống số bốn Taylor Fritz ở trận tiếp theo.

"Năm nay, tôi thường tập theo cách tôi sẽ tiếp cận từng đối thủ", Alcaraz tiết lộ. "Tôi sẽ xem Lechecka chơi ra sao, và sẽ tập theo cách đó, cố gắng đánh bóng tốt, cảm nhận cú giao bóng, tất cả mọi thứ".

Lehecka được biết đến với lối đánh giàu sức mạnh, từng thắng Alcaraz ở Doha đầu năm nay. Alcaraz sau đó hạ đối thủ CH Czech ở Queen's Club Championships trên sân cỏ hồi tháng Sáu, để nâng thành tích đối đầu lên 2-1.

Đối thủ lớn nhất của Alcaraz ở các Grand Slam gần đây là Jannik Sinner. Sinner đã chơi ba trận chung kết với Alcaraz trong năm trận của anh từ đầu năm. Tay vợt Italy thể hiện phong độ đỉnh cao khi thường xuyên có mặt ở chung kết dù trải qua ba tháng bị cấm thi đấu.

"Chúng tôi đã cạnh tranh Grand Slam, Masters 1000 và rất nhiều trận đấu khác", Alcaraz nói thêm về Sinner. "Đó là cạnh tranh lành mạnh, điều khiến chúng tôi giỏi hơn, cũng như cách Big 3 đã làm trong quá khứ. Họ chia sẻ các Grand Slam, vị trí số một trong thời gian rất dài. Sự cạnh tranh đó thực sự hấp dẫn".

Sinner cần vượt qua Alexander Bublik ở vòng bốn, sau khi chỉ thua một set từ đầu giải. Đối thủ của tay vợt Italy nếu anh vào tứ kết là đồng hương Lorenzo Musetti. Nhánh của tay vợt số một thế giới nhẹ đi, nhờ Alexander Zverev và Jack Draper đều bị loại sớm.

Vy Anh