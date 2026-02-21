Alcaraz vào chung kết Qatar Mở rộng

QatarHạt giống số 1 Carlos Alcaraz tận dụng match-point thứ sáu, để thắng nhà vô địch 2025 Andrey Rublev 7-6(3), 6-4 ở bán kết giải ATP 500 tại Doha.

Chuỗi trận toàn thắng từ đầu năm 2026 của Alcaraz được nối dài lên con số 11. Dù hai lần không thể giao bóng kết thúc set đầu và để mất lợi thế dẫn 3-0 ở set hai, Alcaraz vẫn giữ được sự ổn định dưới áp lực để lần đầu vào chung kết ATP 500 tại Qatar sau 2 giờ 2 phút thi đấu.

Alcaraz mừng chiến thắng trong trận gặp Rublev ở bán kết Qatar Mở rộng, trên sân Trung tâm tại Doha, Qatar hôm 19/2. Ảnh: Reuters

"Tôi biết mình có thể làm gì mỗi khi bước ra sân, biết bản thân có khả năng gì", Alcaraz nói khi được hỏi liệu anh có bao giờ ngạc nhiên về chính mình hay không. "Cách tôi tiếp cận từng trận đấu, tôi thực sự tự hào về điều đó. Đó là điều tôi đang cố gắng cải thiện và nó vẫn đang mang lại kết quả".

Sau khi vô địch Australia Mở rộng vào cuối tháng 1 để trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam, Alcaraz gặp nhiều khó khăn ở Doha. Tay vợt số một thế giới thắng ngược cựu vô địch Karen Khachanov sau ba set ở tứ kết, rồi thua tới bốn game đỡ bóng ở trận gặp Rublev.

"Ở những trận đấu kiểu này, tôi đã thực sự bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng và giữ sự tích cực", Alcaraz nói sau trận gặp Rublev. "Chính trong trạng thái đó, bạn mới có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề".

Alcaraz bị gỡ hòa 3-3 sau khi dẫn 3-0 ở set hai và sau đó bỏ lỡ ba match-point khi cầm giao bóng ở tỷ số 5-3, thời điểm Rublev vùng lên lần cuối. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha không để cơ hội trôi qua. Alcaraz giữ sự điềm tĩnh trong game cuối đầy căng thẳng của Rublev, tận dụng thành công match-point thứ sáu để lọt vào trận chung kết ATP Tour thứ 34 trong sự nghiệp. Tay vợt 22 tuổi hiện có thành tích 25 thắng – 8 thua trong các trận chung kết trước đó.

Ở trận bán kết còn lại, Arthur Fils đánh bại hạt giống số 6 và là á quân năm 2024 Jakub Mensik 6-4, 7-5 để vào chung kết ATP Tour đầu tiên kể từ khi giành danh hiệu ATP 500 tại Tokyo năm 2024. Nhà vô địch Miami Mở rộng năm ngoái từng gây sốc khi loại tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner ở tứ kết, nhưng không thể tái hiện phong độ đó trước Fils, người mới chỉ thi đấu giải thứ ba kể từ khi trở lại sau chấn thương lưng khiến anh phải nghỉ thi đấu tám tháng.

Vy Anh