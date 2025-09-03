Alcaraz vào bán kết Mỹ Mở rộng 2025

MỹHạt giống số hai Carlos Alcaraz thắng dễ Jiri Lehecka 6-4, 6-2, 6-4, ở tứ kết Mỹ Mở rộng ngày 2/9.

Sau khi hạ Arthur Rinderknech ở vòng bốn, Alcaraz tiếp tục phong độ cao khi đối đầu với một tay vợt giao bóng mạnh khác. Lehecka, người từng thắng sốc Alcaraz ở Doha hồi đầu năm, bất lực trong lần tái đấu ở New York. Trong gần hai giờ thi đấu, Alcaraz không để đối thủ có break-point nào ở cả ba set.

Alcaraz trong trận gặp Lehecka ở tứ kết Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 2/9. Ảnh: Reuters

Từ đầu giải, Alcaraz chỉ thua đúng một game giao bóng, ở trận gặp Luciano Darderi tại vòng ba. Trước Lehecka, tay vợt Tây Ban Nha thắng tới 84% điểm bóng một và 73% điểm bóng hai. Trong những game trả giao, Alcaraz tận dụng tới năm trong chín cơ hội thắng game đỡ bóng.

Lối đánh giàu sức mạnh của Lehecka không phát huy hiệu quả trước Alcaraz, người cũng có phong cách chơi tương đồng nhưng ở đẳng cấp cao hơn. Tay vợt CH Czech thường xuyên phải di chuyển vất vả khắp mặt sân trước những pha bóng nặng, với điểm rơi hiểm của đàn em.

Trận này, Alcaraz cũng xử lý tốt những pha vô-lê khi chỉ thua năm trong 24 điểm khi lên lưới. Rất nhiều điểm thắng trên lưới của Alcaraz là điểm nhấn trong trận, khi nó giúp anh ở thời khắc quan trọng. "Thỉnh thoảng khi vào phòng khách, tôi thấy những đứa em xem tổng hợp trận đấu của tôi", Alcaraz nói vui sau trận. "Tôi cũng ngồi xuống và xem lại. Mỗi khi nhìn những cú đánh đó, tôi nhớ về các trận đấu".

Lehecka dù thua vẫn lần đầu vào top 20, khi vươn lên số 15 thế giới sau giải. Alcaraz thì đã thắng tới 59 trận mùa này và nhiều khả năng vượt qua kỷ lục của bản thân với 65 trận năm 2023. Anh sẽ lên số một thế giới nếu tiến xa ở Mỹ Mở rộng hơn Jannik Sinner - người sẽ gặp Lorenzo Musetti ở trận tứ kết muộn nhất, diễn ra lúc 7h30 ngày 4/9, giờ Hà Nội.

Trong lần đầu vào bán kết sân cứng kể từ sau Mỹ Mở rộng 2023, Alcaraz sẽ đối đầu với Novak Djokovic hoặc Taylor Fritz. Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha từng vô địch tại New York năm 2022.

Vy Anh