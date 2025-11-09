Alcaraz và Sinner giằng co trong cuộc đua số 1 thế giới

ItalyJannik Sinner đang giữ đỉnh bảng ATP, nhưng Carlos Alcaraz mới là người nắm lợi thế trong cuộc đua đến vị trí số một thế giới chốt năm 2025.

Cả hai tay vợt đều từng một lần nhận cup cho người giữ đỉnh bảng ATP cuối năm. Alcaraz đứng số một thế giới chốt mùa 2022, còn Sinner đứng trên đỉnh cao năm 2024.

Hiện Alcaraz dẫn Sinner 1.050 điểm trong bảng điểm Race to Turin. Tay vợt nào kết thúc ATP Finals với nhiều điểm hơn trong bảng điểm kể trên sẽ trở thành số một thế giới cuối năm. Alcaraz cần kiếm thêm hơn 450 điểm tại Turin để đảm bảo chắc chắn kết thúc năm với vị trí cao nhất, bất kể Sinner thi đấu ra sao.

Alcaraz (trái) và Sinner bên chiếc cup cho tay vợt đứng số một thế giới cuối năm của ATP, trong buổi họp trước thềm ATP Finals ở Turin, Italy hôm 7/11. Ảnh: ATP

Dù đang đứng số một thế giới, Sinner gặp bất lợi trong cuộc đua cuối năm khi phải bảo vệ 1.500 điểm do vô địch ATP Finals năm ngoái, còn Alcaraz chỉ phải bảo vệ 200 điểm.

Tại ATP Finals, mỗi chiến thắng ở vòng bảng mang lại 200 điểm trên bảng thứ bậc ATP, chiến thắng ở bán kết tương đương 400 điểm, và thắng ở chung kết được thêm 500 điểm.

Như vậy, Alcaraz có thể kiếm được hơn 450 điểm bằng cách thắng toàn bộ ba trận vòng bảng, hoặc không thắng toàn bộ vòng bảng nhưng phải vào đến chung kết.

Trong buổi họp báo ngày 7/11 ở Turin, Alcaraz nói về cuộc đua: "Kết thúc năm với vị trí số một đã trở thành mục tiêu quan trọng của tôi từ giữa mùa. Tôi muốn chơi tốt, thể hiện phong độ cao nhất và lọt vào bán kết. Tôi nghĩ nếu tôi thắng được nhiều trận, điều đó sẽ song hành với việc kết thúc năm ở vị trí số một".

Để còn cơ hội giành vị trí cao nhất cuối năm, Sinner buộc phải vô địch ATP Finals. Khi đó, tay vợt Italy chắc chắn đạt mục tiêu nếu Alcaraz thua cả ba trận vòng bảng. Nếu Alcaraz thắng một trận vòng bảng nhưng không vào chung kết, Sinner phải thắng ít nhất hai trận vòng bảng rồi vô địch. Nếu Alcaraz thắng hai trận vòng bảng nhưng không vào chung kết, Sinner phải vô địch với thành tích toàn thắng.

"Với việc Alcaraz bị loại sớm ở Paris, có một số kịch bản mở ra cho tôi", Sinner nói trước giải. "Tôi có theo dõi cuộc đua, nhưng nếu Alcaraz chơi thật hay, thì dù tôi đạt kết quả thế nào cũng không còn cơ hội".

ATP Finals 2025 sẽ khởi tranh vào Chủ nhật 9/11 tại Turin. Alcaraz chung bảng với Novak Djokovic, Taylor Fritz và Alex de Minaur. Bảng còn lại gồm Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton và tay vợt cuối cùng giành vé dự giải (Lorenzo Musetti hoặc Felix Auger-Aliassime).

Hai tay vợt đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết ATP Finals. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/11. Tay vợt vô địch giải sẽ nhận 5,07 triệu USD nếu bất bại. Trước đó, mỗi người được nhận 331.000 USD phí tham dự, 396.500 USD cho mỗi chiến thắng vòng bảng, 1,18 triệu USD cho chiến thắng ở bán kết và 2,37 triệu USD cho chiến thắng ở chung kết.

Vy Anh