Alcaraz và Sinner được dự đoán gặp nhau 15 trận chung kết Grand Slam

MỹTheo cựu số một thế giới Mats Wilander, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner sẽ không để các đối thủ chen vào cuộc đua Grand Slam trong vài năm tới.

*Sinner - Alcaraz: 1h ngày 8/9, giờ Hà Nội.

Wilander cho rằng với cục diện tennis hiện tại, Alcaraz và Sinner đang tạo ra cuộc đua song mã nhưng không nhàm chán, tương tự thời kỳ của Roger Federer và Rafael Nadal hai thập kỷ trước.

"Alcaraz và Sinner sẽ còn gặp nhau ít nhất 15 trận chung kết Grand Slam", Wilander dự đoán. "Tôi không thấy ai đủ sức chen vào, nếu họ giữ vững phong độ. Họ đã thể hiện đẳng cấp vượt trội thông qua trận chung kết Roland Garros. Họ rất khó bị đánh bại".

Alcaraz (phải) và Sinner trong mắt Wilander là những tay vợt vượt trội phần còn lại. Ảnh: Reuters

Theo Wilander, Alcaraz và Sinner chơi thứ quần vợt khác thế hệ trước, với việc chủ động vào bóng sớm, hung hăng và mạnh mẽ hơn. Dù đủ khả năng chơi bóng bền cuối sân, cả hai ưu tiên dứt điểm nhanh bất kỳ lúc nào có cơ hội.

"Trong nhiều năm, chúng ta thấy Daniil Medvedev là tay vợt ổn định nhất ở sân cứng", Wilander nói. "Sau đó, với tốc độ của Sinner, chúng ta thấy khác biệt lớn. Sinner lao đến bóng, thay vì chờ bóng đến, và tấn công gây áp lực. Alcaraz cũng vậy, tấn công khiến bạn cảm thấy không có thời gian nghỉ ngơi. Tsitsipas, Zverev và Medvedev thì chờ bóng đến".

Wilander đánh giá Alcaraz và Sinner có tài năng vượt trội, thậm chí không thua nhóm "Big 3" huyền thoại. Ông nói: "Trận chung kết Roland Garros năm nay là thứ tennis ở đẳng cấp cao chưa từng thấy trong lịch sử. Đó là điều cần thiết để Sinner và Alcaraz đặt dấu ấn, mở ra tương lai rằng họ có thể làm được điều to lớn hơn các đàn anh".

Alcaraz và Sinner đã gặp nhau năm trận chung kết liên tiếp gần đây, bao gồm Mỹ Mở rộng hôm nay. Điều này khiến lịch sử Kỷ nguyên Mở sang trang với lần đầu tiên thế giới chứng kiến ba trận chung kết Grand Slam trong năm chỉ là cuộc đọ sức giữa hai tay vợt. Sinner đã có mạch tốt thứ hai lịch sử với 27 trận thắng liên tiếp ở Grand Slam sân cứng, chỉ kém kỷ lục 40 trận của Federer. Alcaraz thì sẽ đi vào lịch sử với tư cách tay vợt đầu tiên vô địch Mỹ Mở rộng mà không thua set, nếu hạ Sinner 3-0.

Vy Anh