Alcaraz và cuộc cách mạng ở cổ chân

Không ngừng hoàn thiện bản thân qua việc cải thiện kỹ năng trả giao cũng như điều chỉnh lại cú trái hai tay, Carlos Alcaraz còn áp dụng những nghiên cứu y khoa mới nhất vào việc phục hồi sức khỏe.

Trên hành trình vô địch giải ATP 500 Tokyo, Nhật Bản cuối tháng 9, Alcaraz bị trẹo cổ chân trái ngay trận ra quân gặp Sebastian Baez, làm dấy lên lo ngại về khả năng anh tiếp tục tranh tài. Tuy nhiên, chỉ qua 48 giờ, tay vợt số một thế giới trở lại thi đấu và vượt qua Zizou Bergs. Sau đó, Alcaraz tiếp tục chơi ổn định rồi thẳng tiến đến ngôi vô địch giải đấu ở thủ đô Nhật Bản.

Alcaraz trả bóng trong một trận đấu tại ATP 500 Tokyo. Ảnh: Marca

"Tôi có Juanjo Moreno - chuyên gia vật lý trị liệu giỏi nhất thế giới - trong hàng ngũ của mình", Alcaraz nói sau trận thắng Bergs.

Nhưng theo Marca, ngoài tài năng của Moreno, bí quyết giúp Alcaraz trở lại nhanh chóng sau cơn đau ở cổ chân còn nằm ở một loại băng dán cơ mang tính cách mạng của ngành y khoa, mang tên Magnetic Tape (băng dán cơ từ tính). Chính Moreno đã tư vấn và khuyên tay vợt số một thế giới sử dụng loại băng dán cơ từ tính này từ Roland Garros 2025.

Magnetic Tape được sáng chế bởi Francisco Selva, một chuyên gia vật lý trị liệu, tiến sĩ, đồng thời là giám đốc chương trình Thạc sĩ Đánh giá, Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng trong Thể thao tại Đại học Valencia, Tây Ban Nha. Selva có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật lý trị liệu và từng làm việc với các CLB bóng đá như Levante ở La Liga và các đội bóng ném.

Loại băng dán cơ đàn hồi này có chứa các hạt nano mang từ tính, không hoạt động như nam châm thông thường và có khả năng kéo giãn theo chiều dọc từ 50-60%. Nhờ đó, Magnetic Tape giúp VĐV giảm đau, tăng cường sức mạnh và cải thiện khả năng vận động ngay lập tức.

Trong một nghiên cứu khoa học do chính Selva và các đồng sự công bố năm 2021, Magnetic Tape đã được thử nghiệm thành công trên 22 bệnh nhân bị chứng đau lưng dưới. Kết quả cho thấy, loại băng dán cơ từ tính không chỉ giảm đau ngay lập tức mà còn tăng chỉ số lưu thông máu lên gấp ba lần so với loại băng dán cơ thông thường (Kinesio Tape).

Phần băng dán từ tính ở cổ chân Alcaraz. Ảnh chụp màn hình

"Đây là một sản phẩm đột phá, đã được kiểm chứng khoa học, giúp giảm đau, tăng cường sức mạnh và cải thiện khả năng vận động gần như ngay lập tức trong hầu hết các trường hợp", Selva nhận định. Trong nghiên cứu năm 2021 của ông, nhà khoa học này còn cho biết: "Đây có thể là lựa chọn tiết kiệm chi phí, không xâm lấn cho đau cơ xương khớp mãn tính".

Các loại băng dán cơ thông thường (Kinesio Tape) chỉ tập trung vào triệu chứng. Còn Magnetic Tape thì tác động đến hệ thần kinh tự chủ bằng cách kích thích các tế bào biểu bì, từ đó điều chỉnh các phản xạ cơ bắp bất thường do hệ thần kinh trung ương gây ra, giúp ức chế phản xạ và mang lại hiệu quả lập tức.

Moreno biết đến loại băng dán cơ này nhờ từng là học viên của Selva trong chương trình thạc sĩ do chuyên gia này giảng dạy. Sau khi tìm hiểu toàn bộ tài liệu khoa học và thử nghiệm, chuyên gia trị liệu của Alcaraz đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi hiệu quả của sản phẩm.

Bên cạnh Alcaraz, nhiều VĐV nổi tiếng khác ở Tây Ban Nha cũng sử dụng băng dán cơ từ tính. Số này gồm các cầu thủ bóng rổ Queralt Casas và Cristina Ouvina, tay đua Jorge Navarro và cầu thủ bóng đá Takefusa Kubo của Real Sociedad.

