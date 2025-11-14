Alcaraz trở thành số 1 thế giới năm 2025

ItalyLần thứ hai trong sự nghiệp, Carlos Alcaraz giành cup cho tay vợt kết thúc năm với đỉnh bảng ATP.

Chiến thắng 6-4, 6-1 trước Lorenzo Musetti hôm 13/11 giúp Alcaraz khép lại vòng bảng với thành tích bất bại, mang về 600 điểm ATP, đủ để trở thành số một thế giới cuối năm, bất chấp kết quả của kình địch Jannik Sinner tại giải.

"Thành thật mà nói, điều này có ý nghĩa quan trọng với tôi. Kết thúc năm ở vị trí số 1 luôn là một mục tiêu lớn", Alcaraz nói sau trận đấu tại Inalpi Arena hôm 13/11. "Đầu mùa, tôi thấy vị trí số 1 thật xa vời khi Jannik gần như vô địch mọi giải mà cậu ấy tham dự. Nhưng từ giữa mùa trở đi, tôi đặt mục tiêu hướng tới số 1 vì tôi nghĩ cơ hội đang mở ra. Tôi đã chơi thứ tennis tuyệt vời ở nhiều giải liên tiếp để tạo cho mình cơ hội. Rồi ở ba, bốn giải cuối năm, tôi chiến đấu ngang ngửa với Jannik cho vị trí này và cuối cùng tôi đã đạt được".

Alcaraz mừng chiến thắng trước Musetti, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 13/11. Ảnh: Reuters

Một năm đáng nhớ với Alcaraz, người từng trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử (từ 1973) kết thúc năm ở vị trí số 1 ba năm trước. Ngôi sao 22 tuổi cũng là tay vợt đương đại thứ hai có nhiều hơn một lần kết thúc năm ở vị trí số 1, cùng với Novak Djokovic (8 lần).

Alcaraz bắt đầu mùa giải bằng việc vào tứ kết Australia Mở rộng, nơi anh nỗ lực chinh phục danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập. Kể từ đó, tay vợt Tây Ban Nha thống trị trên ATP Tour.

Anh giành tám danh hiệu, nhiều nhất Tour trong năm 2025, bao gồm hai Grand Slam (Roland Garros và Mỹ Mở rộng), ba danh hiệu ATP Masters 1000 (Monte-Carlo, Rome và Cincinnati) và ba ATP 500 (Rotterdam, Queen’s Club và Tokyo). Tám chức vô địch là con số nhiều nhất anh từng giành được trong một mùa giải.

Alcaraz cũng trở thành tay vợt trẻ thứ hai trong Kỷ nguyên Mở giành sáu danh hiệu Grand Slam, chỉ sau Bjorn Borg, người cũng đạt cột mốc này ở tuổi 22.

Chiến thắng của Alcaraz tại Roland Garros đặc biệt đáng nhớ. Anh cứu ba điểm championship trước Sinner trong trận chung kết dài nhất lịch sử giải (5 giờ 29 phút). Tay vợt 22 tuổi trở thành người thứ 9 trong Kỷ nguyên Mở lội ngược dòng từ hai set thua để thắng chung kết Grand Slam, và là người đầu tiên làm được điều đó tại Roland Garros kể từ năm 2004.

Bằng việc vô địch Mỹ Mở rộng, nơi anh chỉ thua đúng một set, Alcaraz trở thành người trẻ nhất trong bốn tay vợt giành nhiều hơn một danh hiệu Grand Slam trên cả ba mặt sân: đất nện, cỏ và cứng. Ba người còn lại là Djokovic, Rafael Nadal và Mats Wilander.

Alcaraz duy trì phong độ ổn định trong năm 2025, khi vào tới chung kết 9 giải đấu liên tiếp từ Monte Carlo Masters tháng 4 cho tới Nhật Bản mở rộng ở Tokyo vào tháng 9. Anh thắng 17 trận ATP Masters 1000 liên tiếp từ Monte Carlo đến khi đăng quang tại Cincinnati Mở rộng. Kể từ khi hệ thống Masters 1000 ra đời năm 1990, chỉ Djokovic, Roger Federer, Nadal và Pete Sampras có chuỗi trận thắng dài hơn ở cấp độ này.

Tay vợt đến từ Murcia cũng sánh ngang Borg, Stefan Edberg và Lleyton Hewitt với hai lần kết thúc năm ở đỉnh bảng ATP. Anh là tay vợt thứ 11 giành được vị trí số 1 cuối năm nhiều hơn một lần.

Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi nói: "Kết thúc mùa giải với tư cách tay vợt số 1 thế giới là một kỳ tích phi thường, điều mà chỉ 19 tay vợt làm được trong hơn 50 năm lịch sử. Làm được điều đó hai lần trước tuổi 22 còn đặc biệt hơn nữa. Điều này không chỉ phản ánh tài năng xuất chúng của Carlos, mà còn thể hiện khát khao cải thiện không ngừng và ý chí cạnh tranh với những người giỏi nhất. Chúng tôi mong được chứng kiến anh tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ trên toàn thế giới".

Kết thúc vòng bảng ATP Finals, Alcaraz đứng đầu bảng Jimmy Connors và sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Alexander Zverev và Felix Auger-Aliassime ở bán kết. Anh chỉ còn hai chiến thắng nữa để lần đầu tiên lên ngôi tại giải đấu cuối mùa. Ở bảng Jimmy Connors, Alex De Minaur cũng vào bán kết, với tư cách nhì bảng.

Vy Anh