Alcaraz tốn 78 phút cho set đầu Australia Mở rộng

AustraliaHạt giống số một Carlos Alcaraz trải qua set một dài nhất sự nghiệp ở Grand Slam khi bị Yannick Hanfmann kéo vào tie-break, rồi thắng 7-6, 6-3, 6-2.

Alcaraz thắng loạt đấu cân não này 7-4 nhưng trước đó chật vật khi bị Hanfmann bẻ game giao bóng thứ hai, rồi bỏ lỡ hai break-point ở game 11. Đây là set đấu hay bậc nhất sự nghiệp của tay vợt Đức với 13 điểm winner và tỷ lệ thắng điểm giao bóng một 66%. Hanfmann cũng lấn lướt Alcaraz ở khả năng tiến vào trong sân với tám điểm ghi được sau 12 lần lên lưới.

Alcaraz đánh thuận tay trong trận gặp Hanfmann ở vòng hai Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 22/1. Ảnh: Reuters

Chơi tốt set đầu nhưng Hanfmann không duy trì được phong độ ở hai set còn lại vì gánh nặng tuổi tác. Tay vợt 34 tuổi đuối sức trong những pha bóng mà Alcaraz tăng tốc, rồi thua nhanh 3-6, 2-6. Trước khi đấu Alcaraz một tuần, Hanfmann đã tổ chức đính hôn tại chính Melbourne, nơi anh đã sáu năm liền dự giải.

Hanfmann chưa thể trở thành tay vợt đầu tiên ngoài top 100 thắng Alcaraz ở Grand Slam. Trong khi Alcaraz tiếp tục cho thấy tiến bộ về khả năng giao bóng, với 11 cú ace trận này, cùng tỷ lệ ghi điểm từ giao bóng một và hai đều trên 60%.

Sau khi trải qua set mở màn dài nhất sự nghiệp Grand Slam, Alcaraz nhanh chóng thể hiện sự vượt trội và lái trận đấu theo ý muốn, với việc tận dụng bốn trong chín break-point. Tay vợt Tây Ban Nha sẽ gặp Corentin Moutet ở vòng hai. Alcaraz còn hai trận thắng nữa để đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp tại Australia là tứ kết, nhưng anh đang hướng đến hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam bằng danh hiệu vô địch.

"Set đầu thực sự gian nan, nhưng tôi vui vì đã vượt qua thử thách từ anh ấy", Alcaraz nói trong buổi phỏng vấn sau trận. "Đã có lúc tôi rất bực tức với bản thân. Cảm giác hôm nay không tốt lắm, đôi khi bị ám ảnh vì những suy nghĩ tiêu cực. Ở đấu trường này, bạn luôn phải duy trì trạng thái nếu không sẽ phải trả giá đắt".

Alcaraz tự dự đoán bản thân gặp khó ở trận vòng ba với Moutet, bởi đối thủ Pháp chơi đa dạng, sử dụng nhiều kỹ thuật khó lường như bỏ nhỏ, cắt bóng, tấn công, lốp bóng và lên lưới một cách khó đoán. "Tôi không thể kiểm soát đối thủ chơi ra sao, nhưng có thể kiểm soát cách tôi chuẩn bị cho trận đấu", anh nói.

Nếu vào vòng bốn, hạt giống số một sẽ đấu Tommy Paul hoặc đàn anh đồng hương Alejandro Davidovick Fokina. Chờ anh ở tứ kết nhiều khả năng là hạt giống số sáu chủ nhà Alex de Minaur.

Vy Anh