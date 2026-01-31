Alcaraz: 'Tôi xin chăm sóc y tế vì không nghĩ bị chuột rút'

AustraliaTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz cho rằng trọng tài không sai khi cho anh dùng quyền chăm sóc y tế ở bán kết Australia Mở rộng, điều khiến đối thủ Alexander Zverev tức giận.

"Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện ở một nhóm cơ cụ thể, tôi hoàn toàn không nghĩ đó là chuột rút", Alcaraz nói ở buổi họp báo sau trận thắng Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 hôm 30/1. "Vậy nên, tôi không biết chính xác đó là gì, bởi tôi chỉ chạy sang đánh thuận tay rồi bắt đầu cảm thấy khó chịu ở cơ khép bên phải. Đó là lý do tôi gọi chuyên gia vật lý trị liệu".

Alcaraz lần đầu vào chung kết Australia Mở rộng 2026 Diễn biến chính trận Alcaraz - Zverev hôm 30/1.

Khi tỷ số là 15-15 ở game 11 set ba, Alcaraz tỏ ra đau ở phần đùi phải và vùng háng. Zverev bắt đầu không hài lòng, khi trọng tài chính Marijana Veljovic không đếm ngược thời gian cho Alcaraz khi giao bóng.

"Tôi phải xem cậu ấy có ổn không", Veljovic trả lời Zverev. Tay vợt Đức nói thêm: "Cậu ấy bị chuột rút", trước khi Veljovic đáp: "Nhưng tôi không thể biết chắc điều đó".

Alcaraz giữ được game giao bóng với một loạt winner, dù gần như không thể di chuyển. Tay vợt Tây Ban Nha sau đó yêu cầu chăm sóc y tế. Sau khi trọng tài đồng ý, Alcaraz được điều trị vật lý trị liệu, đồng thời uống nước dưa chua để trị chuột rút. Zverev bất bình, vì theo luật, tay vợt không được dùng quyền chăm sóc y tế nếu chỉ chuột rút mà không chấn thương. "Thật là vớ vẩn, không thể tin được", Zverev giận dữ nói.

Alcaraz được chăm sóc y tế ở bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, hôm 30/1. Ảnh: Reuters

Alcaraz gặp khó khăn về di chuyển trong khoảng 30 phút, trước khi mọi thứ trở lại bình thường. Anh mất nhịp sau cơn đau, nhưng trở lại kịp thời ở cuối trận, thắng liền bốn game để ngược dòng 7-5 ở set quyết định sau khi bị dẫn 3-5. Sau trận, Alcaraz muốn nhấn mạnh rằng anh không giả vờ chấn thương khi chuột rút, mà bác sĩ là người đồng ý cho anh được chăm sóc y tế.

"Cơn đau chỉ xảy ra ở khoảnh khắc đó thôi", Alcaraz nói thêm. "Chân trái thì ổn, không phải là tốt, nhưng chấp nhận được. Sau đó, dưới áp lực, tôi không biết nó sẽ nặng hơn hay không. Tôi nói tình hình với bác sĩ, và anh ấy quyết định cho tạm dừng để chăm sóc y tế. Sau đó tôi chỉ dùng vài biện pháp điều trị trong lúc đổi sân".

Zverev sau đó khẳng định anh không thích quyết định của trọng tài, nhưng cũng nói thêm rằng anh không muốn tranh cãi đó làm lu mờ trận bán kết Australia Mở rộng dài nhất lịch sử, với 5 tiếng 27 phút.

"Tôi nghĩ là cậu ấy bị chuột rút, nên thông thường bạn không thể xin tạm dừng y tế với lý do đó", Zverev nói. "Tôi có thể làm gì được? Tôi không thích điều đó, nhưng nó không phải là quyết định của tôi. Chuyện đã xong rồi và tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi không muốn nói về điều này nữa, bởi tôi nghĩ đây là một trong những trận chiến hay nhất từng diễn ra tại Australia. Nó không xứng đáng trở thành chủ đề chính lúc này".

Alcaraz giờ tập trung vào việc hồi phục cho trận chung kết gặp Novak Djokovic vào Chủ nhật 1/2, nơi anh sẽ hướng tới danh hiệu Australia Mở rộng đầu tiên, cùng cơ hội trở thành tay vợt nam trẻ nhất lịch sử hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp.

"Rõ ràng là tôi cảm thấy mệt, nhưng tôi nghĩ điều đó là bình thường sau 5 tiếng rưỡi thi đấu," Alcaraz nói. "Hy vọng là không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng sau trận đấu kéo dài với cường độ thể lực cao như vậy, tôi nghĩ các cơ sẽ bị căng cứng. Tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để có trạng thái tốt nhất cho trận chung kết".

Vy Anh