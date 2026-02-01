Alcaraz: 'Tôi nhớ về những người từng không tin tưởng mình'

Nhà tân vô địch Australia Mở rộng Carlos Alcaraz xem những nghi ngờ về khả năng của anh trước kia là nguồn động lực thúc đẩy tay vợt này tiến bộ không ngừng.

Thắng ngược Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 trong trận chung kết chiều 1/2, Alcaraz lần đầu đăng quang tại Australia Mở rộng. Anh cũng trở thành tay vợt thứ chín trong lịch sử hoàn tất "Grand Slam sự nghiệp", tức giành ít nhất một chức vô địch tại cả 4 đấu trường: Australia Mở rộng, Roland Garros, Wimbledon và Mỹ Mở rộng.

"Tôi chợt nhớ đến những người từng nói tôi sẽ không làm được, những người từng nghĩ tôi chỉ đến Australia để rồi dừng bước ở tứ kết", tay vợt 22 tuổi nhớ lại thất bại ở tứ kết Australia Mở rộng 2025 trước chính Djokovic trong phần trả lời phỏng vấn độc quyền với Eurosport sau khi nhận giải.

Alcaraz phấn khích sau khi thắng Djokovic trong trận chung kết Australia Mở rộng trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia ngày 1/2/2026. Ảnh: AP

"Gửi đến những ai từng nghi ngờ tôi: nghe có vẻ mỉa mai, nhưng đó chính là động lực của tôi", Alcaraz nói tiếp. "Tôi đến đây không phải để chứng minh cho ai thấy mình có khả năng, mà để tự chứng minh với bản thân rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi trở ngại. Đây là thành quả của sự khổ luyện. Mỗi khi kết thúc một năm và chuẩn bị tới đây, tôi luôn đặt mục tiêu vô địch. Phải đến lần thứ năm tôi mới làm được. Rất nhiều mồ hôi, công sức và sự tận tâm... nhưng khi bạn đi đúng đường, quả ngọt sẽ đến".

Trong trận chung kết tại Melbourne, Djokovic áp đảo trong set đầu. Nhưng từ set hai, Alcaraz chứng minh tại sao anh hiện là số một thế giới. Tay vợt Tây Ban Nha kết thúc trận đấu với tỷ lệ giao bóng một thành công áp đảo (77% so với 66%), ghi 36 điểm winner so với 32 của đối thủ đến từ Belgrade. Trong khi đó, Nole mắc tới 46 lỗi tự đánh hỏng, nhiều hơn hẳn so với 27 lỗi của Alcaraz.

"Ở set đầu tiên, Nole chơi với đẳng cấp cực cao", Alcaraz phân tích. "Những cú đánh của anh ấy đi rất sát và khó chịu. Khi Nole tấn công với bộ pháp chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy rất áp lực nếu muốn áp đặt lối chơi. Anh ấy phạm rất ít sai lầm. Tôi đã cố gắng giữ tâm lý vững vàng và hiểu rằng nếu mình trụ được, Nole có thể sẽ sơ hở. Điều đó giúp tôi trấn tĩnh lại và thi đấu thoải mái hơn".

Djokovic đỡ bóng trong trận chung kết Australia Mở rộng trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia ngày 1/2/2026. Ảnh: AP

Ở tuổi 22 và 272 ngày, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất vô địch cả 4 Grand Slam, vượt qua kỷ lục cũ do cố tay vợt Mỹ Donald Budge lập từ năm 1938 (trước Kỷ nguyên Mở). Anh đạt được chiến tích này trước sự chứng kiến của huyền thoại đồng hương Rafael Nadal trên khán đài tại sân Rod Laver. Alcaraz hiện đã sở hữu 7 Grand Slam - gồm một Australia Mở rộng, hai Roland Garros, hai Wimbledon và hai Mỹ Mở rộng - so với 5 danh hiệu của Nadal ở cùng độ tuổi trong quá khứ.

"Thật kỳ diệu khi lên ngôi trước Djokovic và khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt trước sự chứng kiến của Rafa", tay vợt sinh năm 2003 nói trong bài phát biểu khi nhận giải. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Rafa. Đây là lần đầu tiên anh ấy trực tiếp dự khán một trận đấu chính thức của tôi. Được thấy anh có mặt ở đây là vinh dự to lớn".

Tay vợt số 1 thế giới còn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ của anh. "Cảm ơn đội ngũ của tôi, không ai biết chúng tôi đã phải nỗ lực và trải qua những gì để chạm tay vào chiếc cúp này", Alcaraz khẳng định. "Chúng tôi đã đi đúng hướng, chính đội ngũ này đã thúc đẩy tôi và danh hiệu này cũng thuộc về các bạn.

Ngôi sao Tây Ban Nha đồng thời đề cao những nỗ lực và nguồn cảm hứng mà đối thủ đàn anh Djokovic đã mang đến cho anh. "Chúc mừng Novak, anh ấy xứng đáng nhận được những tràng pháo tay. Những gì anh làm được là nguồn cảm hứng to lớn, không chỉ với người Tây Ban Nha hay các tay vợt, mà với toàn thế giới, trong đó có cả tôi. Tôi từng rất thích xem anh thi đấu, và giờ đây được đứng chung sân khấu hay chia sẻ phòng thay đồ với anh là một vinh dự lớn", tân vương Australia Mở rộng nhấn mạnh.

Hoàng Thông tổng hợp