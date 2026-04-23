Alcaraz: 'Tôi muốn đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết'

Tay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz hy vọng sớm trở lại sân đấu, sau khi buộc phải rút khỏi Madrid Mở rộng vì chấn thương cổ tay.

"Đây là điều vẫn xảy ra với các VĐV chuyên nghiệp," Alcaraz nói hôm 22/4 với đài TVE của Tây Ban Nha. "Sau cùng thì bạn chỉ cần đứng dậy và cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hy vọng tôi sẽ sớm trở lại thi đấu".

Trước những lo ngại về nguy cơ bỏ lỡ Grand Slam đất nện Roland Garros (khởi tranh 24/5), Alcaraz không thể đưa ra thông tin chính xác về thời điểm trở lại sân đấu. Tay vợt 22 tuổi, người thắng tới 22 trong 25 trận từ đầu năm, cho biết anh sẽ có thêm một lần kiểm tra chấn thương cổ tay phải - vấn đề khiến anh rút lui trước trận tứ kết tại Barcelona Mở rộng tuần trước.

"Tôi đã có một bài kiểm tra nhỏ rồi. Nhưng chúng tôi muốn chờ thêm một chút rồi kiểm tra lại", tay vợt số hai thế giới nói thêm. "Thực ra không phải là kiểm tra khác, chỉ là làm thêm để xem tình trạng tiến triển thế nào sau một tuần nghỉ ngơi. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định".

Alcaraz tại Monte Carlo Masters hồi đầu tháng 4, nơi anh vào chung kết và thua Jannik Sinner. Ảnh: Reuters

Dù kết quả ra sao, Alcaraz không có ý định trở lại thi đấu khi cơ thể chưa sẵn sàng. Tay vợt đã giành 26 danh hiệu ATP Tour đang tiếp cận quá trình hồi phục theo hướng dài hạn.

Alcaraz hiện đứng thứ hai trên bảng điểm ATP Race To Turin sau khi đã vô địch Australia Mở rộng và Doha năm nay. "Tôi thà trở lại muộn hơn một chút nhưng hồi phục hoàn toàn. Tôi cần chăm sóc bản thân vì muốn có một sự nghiệp dài lâu", anh nói thêm.

Việc rút lui khỏi các giải ở Barcelona và Madrid khiến Alcaraz bị Jannik Sinner nới rộng khoảng cách trong cuộc đua số 1 thế giới. Tuy nhiên, anh cho biết sẵn sàng kiên nhẫn trong nỗ lực đuổi kịp đối thủ lớn Sinner, người đã chiếm lấy vị trí số 1 sau khi đánh bại anh ở chung kết tại Rolex Monte Carlo Masters hồi đầu tháng.

"Tôi không lo lắng về điều đó. Thực tế ở Monte Carlo tôi đã nói rằng mình đang chơi tốt, không bị chấn thương, nhưng vẫn có thể mất vị trí số 1", tay vợt người Tây Ban Nha nói về cuộc đua với Sinner. "Đây là cuộc cạnh tranh rất thú vị trong vài tuần qua. Lúc thì anh ấy số 1, lúc tôi số 1, và bây giờ anh ấy giữ vị trí đó thêm một thời gian. Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ theo cách tốt nhất, và nếu làm đúng, hy vọng vị trí số 1 sẽ quay lại".

Trong lúc dưỡng thương, Alcaraz vừa lần đầu nhận giải thưởng Nam vận động viên hay nhất năm tại lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026. Chiến thắng ở hạng mục cho nữ cũng thuộc về một tay vợt, là số một thế giới Aryna Sabalenka.

Vy Anh