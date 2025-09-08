Alcaraz: 'Tôi hiểu Sinner và có thể đáp trả mọi cú đánh'

Carlos Alcaraz, người vừa trở lại ngôi số một thế giới với chức vô địch Mỹ Mở rộng 2025, khẳng định đã xem, nghiên cứu và hiểu rõ lối chơi của Jannik Sinner, đến mức biết rõ bản thân có thể đáp trả mọi cú đánh từ đối thủ.

Carlos Alcaraz ăn mừng trong trận thắng Jannik Sinner ở nội dung đơn nam chung kết Mỹ Mở rộng 2025, tại Flushing Meadows, New York, Mỹ ngày 7/9/2025. Ảnh: Reuters

- Cảm xúc của anh trong trận đấu với Sinner thế nào?

- Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Trước khi vào sân, đội ngũ nhận thấy tôi hơi căng thẳng, nhưng khi ra sân, tôi cảm thấy rất thoải mái, như thể đó chỉ là một trận đấu bình thường. Tôi cảm thấy đôi chân mình ổn và điều đó thể hiện qua sự tự tin của tôi. Tim tôi vẫn đập đều ở game cuối, nhưng đôi chân thì căng cứng, hơi run một chút. Tôi đã nghĩ đến việc thực hiện cú giao bóng cuối giống như khi đấu với Ruud ở Mỹ Mở rộng 2022. Tôi đúng là một kẻ cuồng tennis.

- Cảm giác khi giành danh hiệu Grand Slam thứ sáu, danh hiệu thứ hai tại Mỹ Mở rộng và trở lại vị trí số một thế giới thì sao?

- Thật tuyệt vời. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để nâng cao chiếc cúp này, danh hiệu thứ hai tại đây. Đây luôn là ước mơ của tôi. Khi đạt được những mục tiêu đề ra từ đầu năm, cảm giác không gì sánh bằng. Trở lại vị trí số một thế giới là một trong những mục tiêu đó. Việc lấy lại vị trí này cũng là một ước mơ và khi làm được thông qua vô địch Grand Slam thì còn tuyệt vời hơn nữa. Khoảnh khắc này thực sự quá đỗi hạnh phúc.

- Sinner nói trong buổi họp báo rằng anh ấy quá dễ đoán, trong khi anh lại khó lường?

- Đó là phong cách của tôi. Mỗi tay vợt có phong cách riêng. Phong cách của tôi là sự đa dạng. Tôi cảm thấy mình có thể làm mọi thứ trên sân: đánh slice (chém vào bên hông bóng), đánh phẳng, đánh xoáy, thử bỏ nhỏ, lên lưới... Tôi tự tin vào thể lực của mình, cảm giác như có thể trả lại mọi cú đánh.

Từ khi còn rất trẻ, tôi đã có cảm giác mình có thể làm được mọi thứ. Tôi không nói rằng tôi đọc được lối chơi của Jannik hay anh ấy dễ đoán, nhưng tôi hiểu anh ấy. Chúng tôi đã đối đầu rất nhiều lần. Jannik nói rằng anh ấy đã xem rất nhiều trận đấu của tôi để nghiên cứu lối chơi, và tôi cũng làm điều tương tự. Một phần vì tôi thích xem Jannik thi đấu, anh ấy thật sự xuất sắc. Phần khác là vì tôi muốn nghiên cứu lối chơi của anh ấy. Tôi biết phong cách của Jannik, biết anh ấy sẽ làm gì và những vũ khí chính của anh ấy là gì. Tôi tập trung vào điều đó. Dù Jannik cảm thấy bản thân dễ đoán, nhưng để duy trì phong độ cần thiết và đối đầu với anh ấy trong những pha bóng bền là điều rất khó.

- HLV Juan Carlos Ferrero nói rằng anh đã tập luyện đặc biệt để đánh bại Sinner, có đúng vậy không?

- Ngay sau chung kết Wimbledon, tôi đã tự nhủ rằng mình cần phải tiến bộ để đánh bại Jannik. Tôi đã nghỉ ngơi một tuần mà không làm gì cả. Khi trở lại tập luyện, tôi muốn cải thiện những khía cạnh cụ thể để vượt qua Jannik. Trong hai tuần trước giải Cincinnati, tôi đã tập trung vào những yếu tố đó. Tôi và đội ngũ của mình cùng xem lại trận chung kết Wimbledon, ghi chú và làm việc dựa trên những gì rút ra được. Tôi đã chơi đúng với kế hoạch mà các HLV đề ra. Thắng hay thua, điều tôi muốn là thực hiện đúng những gì đã đề ra. Tôi đã làm mọi thứ theo chỉ dẫn và nó đã hiệu quả trong trận đấu hôm nay.

- Ferrero cũng nói rằng anh đã có một trận đấu hoàn hảo...

- Thật hạnh phúc khi HLV của mình cảm thấy như vậy. Để thuyết phục được thầy ấy không dễ đâu! Ferrero luôn muốn tôi chơi ở phong độ tốt nhất. Hiếm khi thầy ấy nói rằng tôi đã chơi hoàn hảo, nên đây là một cột mốc quan trọng. Nhưng tôi nghĩ thầy ấy đúng: Tôi đã chơi hoàn hảo (cười). Nếu muốn đánh bại Jannik và vô địch Mỹ Mở rộng, tôi phải chơi một trận đấu hoàn hảo.

- Anh chỉ thua một set trong cả giải đấu. Liệu đây có phải là phong độ tốt nhất trong sự nghiệp?

- Đúng vậy, tôi nghĩ thế. Đây là giải đấu hay nhất trong sự nghiệp của tôi, từ trận đầu tiên đến trận cuối cùng. Sự ổn định của tôi trong suốt hai tuần luôn được duy trì, điều mà tôi rất tự hào vì tôi đã nỗ lực hết sức để đạt được. Tôi nhận ra trong giải đấu này rằng mình có thể duy trì sự ổn định kinh ngạc đó.

- Giờ anh có thời gian để tận hưởng những thành công này không?

- Điểm trừ của tennis, dù không nhiều, là sau khi giành một danh hiệu, bạn phải lập tức tập trung vào giải đấu tiếp theo. Đôi khi, bạn chỉ có một ngày, hoặc thậm chí không đủ một ngày, để tận hưởng chiến thắng. Năm nay, tôi đã học cách dành thời gian để tận hưởng những gì mình đạt được, cùng với người thân và gia đình. Ngắm nhìn chiếc cúp, cảm nhận những gì mình đã làm được, trân trọng nó và tiếp tục tiến bước. Sau mỗi trận đấu, mỗi giải đấu và mỗi danh hiệu, tôi đều cố gắng làm như vậy.

Hoàng Thông tổng hợp