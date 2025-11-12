Alcaraz tiến sát ngôi số 1 thế giới cuối năm

ItalyNgay cả khi thua hết các trận còn lại ở ATP Finals, Carlos Alcaraz vẫn giữ đỉnh bảng ATP 2025, nếu Jannik Sinner không thể toàn thắng tại giải.

Trước khi bước vào giải đấu cho 8 tay vợt hay nhất năm, Alcaraz dẫn Sinner 1.050 điểm trên bảng điểm Race to Turin - bảng tính riêng thành tích 2025. Tay vợt nào kết thúc ATP Finals với nhiều điểm hơn trong bảng điểm kể trên sẽ trở thành số một thế giới cuối năm.

Do một tay vợt có thể giành tối đa 1.500 điểm ở ATP Finals, Alcaraz cần kiếm thêm hơn 450 điểm tại Turin để đảm bảo chắc chắn kết thúc năm với vị trí cao nhất, bất kể Sinner thi đấu ra sao.

Tại ATP Finals, mỗi chiến thắng ở vòng bảng mang lại 200 điểm trên bảng thứ bậc ATP, chiến thắng ở bán kết tương đương 400 điểm, và thắng ở chung kết được thêm 500 điểm. Như vậy, nếu Alcaraz thắng hai trận vòng bảng nhưng không vào chung kết, Sinner buộc phải vô địch với thành tích toàn thắng để đứng số một cuối năm.

Alcaraz (trái) và Sinner bên chiếc cup cho tay vợt đứng số một thế giới cuối năm của ATP, trong buổi họp trước thềm ATP Finals ở Turin, Italy hôm 7/11. Ảnh: ATP

Alcaraz đã thắng Alex de Minaur và Taylor Fritz ở hai lượt trận đầu vòng bảng. Điều này đồng nghĩa Alcaraz có thể giành chiếc cup cá nhân danh giá ngay tối nay, nếu Sinner không thể đánh bại Alexander Zverev ở lượt trận thứ hai bảng Bjorn Borg. Hai tay vợt này đều đã thắng ở lượt trận đầu sau hai set, lần lượt trước Felix Auger-Aliassime và Ben Shelton.

Trong một tháng qua, Sinner thắng hai trận trước Zverev, đều trên mặt sân cứng trong nhà. Tay vợt Italy hạ đối thủ Đức sau ba set ở chung kết ATP 500 Erste Bank Open tại Vienna, Áo, rồi thắng dễ Zverev 6-0, 6-1 ở bán kết Paris Masters. Nhờ đó, Sinner nâng thành tích đối đầu với Zverev lên thành 5 thắng - 4 thua. Cuộc đấu giữa họ ở ATP Finals sẽ diễn ra lúc 2h30 ngày 13/11, giờ Hà Nội.

Ngay cả khi Sinner toàn thắng và vô địch, Alcaraz sẽ trở thành số 1 thế giới cuối năm nếu vượt qua Lorenzo Musetti ở lượt trận cuối bảng Jimmy Connors. Khả năng này dễ xảy ra, khi Alcaraz sở hữu thành tích đối đầu vượt trội đối thủ Italy (6-1). Musetti, người đang gặp vấn đề thể lực sau khi liên tục cày ải để giành vé cuối đến ATP Finals, vẫn còn cơ hội vào bán kết sau khi hạ Alex De Minaur 7-5, 3-6, 7-5 hôm 11/11.

Alcaraz và Sinner đều từng một lần nhận cup cho người giữ đỉnh bảng ATP cuối năm. Alcaraz đứng số một thế giới khi chốt mùa 2022, còn Sinner đứng trên đỉnh cao năm 2024.

Tay vợt vô địch ATP Finals sẽ nhận 5,07 triệu USD nếu bất bại. Trước đó, mỗi người được nhận 331.000 USD phí tham dự, 396.500 USD cho mỗi chiến thắng vòng bảng, 1,18 triệu USD cho chiến thắng ở bán kết và 2,37 triệu USD cho chiến thắng ở chung kết.

Năm nay, Alcaraz đang dẫn đầu về tiền thưởng trên Tour với 16 triệu USD, còn Sinner kiếm được 14 triệu USD. Những con số này chưa bao gồm tiền thưởng ở giải biểu diễn đắt giá Six Kings Slam ở Arab Saudi hồi tháng 10, nơi Sinner kiếm được 6 triệu USD nhờ bảo vệ chức vô địch. Nếu Sinner đăng quang ở ATP Finals, anh sẽ vượt qua Alcaraz để trở thành người giành nhiều tiền thưởng nhất năm.

