Alcaraz thắng trận thứ 300, chờ đấu Sinner

MonacoTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz thắng Alexander Bublik 6-3, 6-0 ở tứ kết Monte Carlo Masters, hôm 10/4.

Alcaraz cán mốc 300 chiến thắng chỉ sau 367 trận (300-67), giống với thành tích của tiền bối John McEnroe. Chỉ Rod Laver (300-55) và Jimmy Connors (300-63) cán mốc 300 trận thắng nhanh hơn.

Alcaraz mở đầu trận tứ kết bằng game thắng khi trả giao và có bốn cơ hội nâng tỷ số lên 3-0. Trong lần đầu chạm trán sao trẻ Tây Ban Nha, Bublik không thể chống đỡ sức nặng trong các cú đánh của chủ nhân bảy Grand Slam.

Tuy nhiên, Alcaraz để đối thủ Kazakhstan trở lại trận đấu bằng hai lỗi giao bóng kép liên tiếp, để Bublik vượt lên dẫn 3-2. Nhưng sau đó là 10 game thắng liên tiếp đến từ tay vợt số một thế giới.

Alcaraz trong trận tứ kết với Bublik, ở Monte Carlo Masters, trên sân Rainier III, Monte Carlo Country Club, Monaco hôm 10/4. Ảnh: Reuters

Bublik gặp khó khi di chuyển trên mặt sân đất nện và phụ thuộc quá nhiều vào cú giao bóng một. Khi tỷ lệ giao bóng một của Bublik giảm xuống, đẳng cấp của nhà ĐKVĐ giúp Alcaraz áp đảo hoàn toàn. Lỗi giao bóng kép của Bublik mang về break thứ tư cho tay vợt Tây Ban Nha và game thắng thứ sáu liên tiếp trong set hai. Đây là "bagel" (thắng 6-0) thứ 21 trong sự nghiệp của Alcaraz.

"Chúng ta đã chơi trên mặt sân tệ nhất đối với tôi. Hãy chờ xem điều gì diễn ra trên sân cỏ", Bublik nói đùa với Alcaraz, theo cách đầy thách thức khi họ bắt tay nhau trên lưới.

Giải Monte Carlo Masters mùa trước là bước ngoặt về sự ổn định của Alcaraz. Kể từ đó, anh vào tới 14 trận bán kết trong 16 giải đã tham dự. Dẫu vậy, tay vợt 22 tuổi vẫn có thể mất ngôi số một thế giới bởi Sinner đang có phong độ hoàn hảo ở các giải Masters 1000, cấp độ cao thứ hai của quần vợt sau Grand Slam.

Sinner vừa có trận thắng thứ 20 liên tiếp ở cấp độ Masters, khi hạ Felix Auger-Aliassime 6-3, 6-4. Trong lịch sử hệ thống (từ năm 1990), chỉ có "Big Three" gồm Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic từng đạt được cột mốc tương tự. Nếu vượt qua Alexander Zverev ở bán kết và thắng tiếp chung kết, Sinner chắc chắn trở lại số một thế giới.

Ở một trận tứ kết khác, Zverev vượt qua tài năng 19 tuổi Joao Fonseca trong lần đầu hai người gặp nhau trên ATP Tour. Tay vợt Đức thể hiện bản lĩnh ở set ba và thắng 7-5, 6-7, 6-3 để vào bán kết Masters 1000 thứ ba liên tiếp, sau khi cũng đi tới vòng này tại Indian Wells và Miami tháng trước.

Vy Anh