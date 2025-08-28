Alcaraz thắng tốc hành ở Mỹ Mở rộng 2025

MỹTay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz thắng thuyết phục Mattia Bellucci 6-1, 6-0, 6-3 tại vòng hai Mỹ Mở rộng 2025.

Kết quả này giúp Alcaraz nối dài mạch trận bất bại lên con số 8. Tay vợt Tây Ban Nha cũng dẫn đầu mùa giải với tổng cộng 56 chiến thắng. Chỉ cần sánh ngang thành tích của Jannik Sinner tại Mỹ Mở rộng, Alcaraz sẽ vượt qua chính kình địch để rời New York cùng ngôi vị số một thế giới.

Alcaraz trả giao bóng trong trận gặp Bellucci, ở vòng hai Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ tối 27/8. Ảnh: Reuters

Trường hợp đó dễ xảy ra khi Alcaraz đang thể hiện phong độ thăng hoa. Sau hai trận đầu tiên ở Grand Slam cuối năm, tay vợt 22 tuổi chưa mất bất kỳ game giao bóng nào. Chiến thắng trước Bellucci cũng giúp Alcaraz xóa nhòa ký ức buồn năm ngoái khi thua sốc Botic van de Zandschulp tại vòng hai.

Năm nay, Alcaraz bước vào trận đấu thứ hai tại Mỹ Mở rộng bằng lối chơi hiệu quả và đầy áp lực ở vạch cuối sân, khiến Belucci chỉ có thể trụ lại trong 30 phút tại set đầu tiên. Sang set hai, Alcaraz thậm chí không cho đối thủ thắng bất cứ game nào. Sự áp đảo được nhà vô địch năm 2022 duy trì để thắng tiếp set ba.

Đây là trận đấu ít game thua nhất của Alcaraz trong 17 chiến thắng anh giành được ở Mỹ Mở rộng. Màn trình diễn ấn tượng từ phía Carlitos được tô điểm bằng khả năng trả giao bóng thượng hạng, với điểm nhấn là cú thuận tay ghi điểm đạt vận tốc 175 km/h, mang về cho anh break-point ở set hai.

"Tôi đã chơi rất tốt từ tình huống đầu tiên cho đến pha bóng cuối cùng. Cũng phải nói rằng Mattia không đạt phong độ tốt nhất hôm nay, và tôi cố gắng khai thác tối đa những sai lầm của anh ấy", Alcaraz phát biểu sau trận thắng Bellucci. "Tôi vẫn còn một số khía cạnh phải cải thiện, tôi vẫn chưa cảm thấy hoàn hảo trên sân".

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là hạt giống số 32 Luciano Darderi, người đã đánh bại Eliot Spizzirri 6-0, 7-6, 2-6, 6-4. Trong quá khứ, Alcaraz chưa từng đối đầu Darderri. Ở nhánh đấu Mỹ Mở rộng, Alcaraz có thể chạm trán hạt giống số bảy Novak Djokovic tại bán kết.

Vy Anh