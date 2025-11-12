Alcaraz thắng ngược ở ATP Finals

ItalyHạt giống số một Carlos Alcaraz hạ Taylor Fritz 6-7(2), 7-5, 6-3 sau hai giờ 48 phút, ở lượt trận thứ hai vòng bảng ATP Finals hôm 11/11.

Sau khi để thua ở loạt tie-break set đầu, Alcaraz rơi vào thế khó ở giữa set hai, với một game giao vất vả. Khi đối mặt với break-point, hạt giống số một xử lý xuất thần, cứu thua không tưởng rồi băng lên lưới kết thúc bằng cú vô-lê gọn gàng. Pha bóng đó là một trong nhiều tình huống gay cấn trong game giao bóng dài 14 phút, và cũng là bước ngoặt giúp Alcaraz lấy lại đà tâm lý.

Sau khi thắng game đấu đó, tay vợt Tây Ban Nha ăn mừng như thể đã thắng cả trận. Từ đó, anh hưng phấn, gây sức ép ngược với Fritz - người chơi tuyệt hay trong set đầu và phần lớn set hai.

Alcaraz đánh trái tay trong trận gặp Fritz, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 11/11. Ảnh: Reuters

Á quân mùa trước Fritz tiếp tục cho thấy mặt sân ở Turin là sở trường, khi nhiều thời điểm anh đánh trên cơ Alcaraz. Nhưng niềm hy vọng Mỹ lại mắc sai lầm ở game giao cuối set hai và để thua 5-7. Sang set ba, tay vợt 28 tuổi xuống sức, mất thế trận và thua nhanh 3-6.

"Trận đấu rất sít sao, tôi gặp nhiều khó khăn hơn anh ấy trong set đầu", Alcaraz nói, sau khi đánh mất lợi thế thắng game đỡ bóng trong set mở màn. "Tôi giao bóng không tốt, còn anh ấy thì thi đấu rất thoải mái từ cuối sân, gần như ở mọi vị trí. Tôi thật sự nhẹ nhõm sau chiến thắng này, vì những gì đã trải qua trong trận. Cảm giác bóng của tôi hôm nay không tốt bằng trận đầu tiên, nhưng tôi rất vui vì đã tìm ra cách để trở lại và khai thác điểm yếu của anh ấy".

Chiến thắng này có thể đưa Alcaraz vào bán kết sớm một lượt trận, nếu Alex de Minaur đánh bại tay vợt lần đầu góp mặt Lorenzo Musetti trong trận đấu còn lại của bảng Jimmy Connors. Trong khi đó, Fritz vẫn sáng cửa vào bán kết khi đã thắng Musetti và còn gặp De Minaur ở lượt cuối.

Alcaraz cũng chỉ cần thêm 50 điểm để trở thành tay vợt số 1 thế giới cuối năm, bất chấp kết quả của kình địch Jannik Sinner tại giải. Anh cần thắng Musetti ở trận cuối vòng bảng vào thứ Năm tới, để chính thức đạt được danh hiệu cá nhân này.

"Tôi sẽ cố gắng không nghĩ đến điều đó", Alcaraz cười khi được nhắc về cơ hội kể trên. "Đó sẽ là một trận rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ cố gắng không để sự căng thẳng ảnh hưởng đến bản thân, tập trung vào mục tiêu và thi đấu tốt hơn hôm nay".

Alcaraz trở thành tay vợt thứ hai sinh trong thế kỷ 21 có được 50 chiến thắng trước các đối thủ Top 10. Người còn lại là Sinner, với 55 trận thắng. Sinner sẽ gặp Alexander Zverev ở bảng Bjorn Borg, lúc 2h30 ngày 13/11, giờ Hà Nội. Hai tay vợt này lần lượt hạ Felix Auger-Aliassime và Ben Shelton ở lượt trận đầu.

Vy Anh