Alcaraz: 'Thắng không quan trọng bằng kiểm soát cảm xúc'

ItalyCarlos Alcaraz tiết lộ bí kíp thi đấu ở đẳng cấp cao trong thời gian dài, sau khi trở thành tay vợt số một thế giới năm 2025.

Sau khi giành vé vào bán kết ATP Finals và lấy lại vị trí số 1 thế giới từ Jannik Sinner, Alcaraz nói về cách anh kiểm soát phong độ và cảm xúc. Anh cho rằng bản thân mất 4 năm để hoàn thiện kỹ năng này ở tuổi 22.

"Hầu hết thời gian, tôi không thắng khi bản thân không ở trạng thái tốt nhất", Alcaraz thừa nhận, sau khi hạ Lorenzo Musetti 6-4, 6-1 ở trận cuối vòng bảng ATP Finals. "Nhưng tôi luôn chiến đấu và cho mình cơ hội. Tôi biết mình phải chơi ở đẳng cấp cao, ngay cả khi không ở trạng thái hoàn hảo. Thắng là thắng, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn cả là cách bạn kiểm soát phong độ và cảm xúc, đặc biệt là khi bạn chơi hay nhất hoặc tệ nhất".

Chiến thắng trước Musetti hôm 13/11 giúp Alcaraz khép lại vòng bảng với thành tích bất bại, mang về 600 điểm ATP, đủ để trở thành số một thế giới cuối năm, bất chấp kết quả của kình địch Sinner tại giải. "Tôi nghĩ mình đã chơi thứ tennis tuyệt vời", Alcaraz nói thêm. "Tôi rất hạnh phúc khi đến Turin với sự tự tin, để rồi kết quả này xảy đến".

Alcaraz giao bóng trong trận gặp Musetti, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 13/11. Ảnh: Reuters

Alcaraz giành 8 danh hiệu, nhiều nhất trên ATP Tour năm 2025, bao gồm hai Grand Slam (Roland Garros và Mỹ Mở rộng), ba danh hiệu ATP Masters 1000 (Monte Carlo, Rome và Cincinnati) và ba ATP 500 (Rotterdam, Queen’s Club và Tokyo). 8 chức vô địch là con số nhiều nhất anh từng giành được trong một mùa giải. Ngôi sao 22 tuổi cũng là tay vợt đương đại thứ hai có nhiều hơn một lần kết thúc năm ở vị trí số 1, cùng với Novak Djokovic (8 lần).

Trước khi đến ATP Finals, Alcaraz bị hoài nghi về phong độ trên sân cứng trong nhà, vì vừa thua trong trận mở màn tại Paris Masters trước đó hơn một tuần. Tay vợt Tây Ban Nha mô tả 2025 là mùa thi đấu sân trong nhà tốt nhất của anh cho đến nay, sau một thoáng ngập ngừng khi anh quên mất danh hiệu trong nhà đầu tiên ở Rotterdam hồi tháng 2/2025.

"Tôi không chơi quá nhiều giải trong nhà mỗi năm, nên tôi không có nhiều kinh nghiệm", Alcaraz giải thích. "Nhưng tôi cảm thấy rất ổn sau mỗi trận đấu tại ATP Finals, và tôi hy vọng sẽ còn cảm thấy tốt hơn nữa khi vào bán kết".

Alcaraz tiết lộ một trong những bí kíp thành công là chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi trong lịch thi đấu, để có thể duy trì sự tươi mới suốt mùa giải dài 11 tháng. "Luôn là quá trình hiểu bản thân, hiểu mình cần gì trong và ngoài sân", anh nói thêm. "Tôi kiểm soát tốt sự cân bằng giữa thể lực và sức mạnh tinh thần".

Sau khi thắng Musetti, Alcaraz mất khoảng một tiếng rưỡi sau trận đấu mới ra gặp truyền thông, do bận ăn mừng danh hiệu số 1 thế giới cuối năm 2025. Nhưng anh cũng ý thức rằng bản thân mới hoàn thành một trong hai mục tiêu chính. "Giải đấu vẫn chưa kết thúc", Alcaraz nói.

Alcaraz đứng đầu bảng Jimmy Connors và sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Alexander Zverev và Felix Auger-Aliassime ở bán kết ATP Finals. Anh chỉ còn hai chiến thắng nữa để lần đầu tiên lên ngôi tại giải đấu cuối mùa. Ở bảng Jimmy Connors, Alex De Minaur cũng vào bán kết, với tư cách nhì bảng.

Vy Anh