Alcaraz suýt dính chấn thương nặng ở Tokyo

Nhật BảnTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz bị đau ở đầu set một, nhưng vẫn thắng Sebastian Baez 6-4, 6-2 tại vòng một Tokyo Mở rộng hôm 25/9.

Trong điểm đầu của game thứ năm, khi tỷ số đang là 2–2, Alcaraz chạy tập tễnh và ngã xuống sân khi cố bám đuổi pha bỏ nhỏ của Baez. Anh ngồi luôn ở sân với vẻ đau đớn, rồi được đội ngũ y tế chăm sóc. Pha quay chậm cho thấy Alcaraz bị đau ở cổ chân trái hoặc gân Achilles.

"Tôi có chút lo sợ sau tình huống đó", Alcaraz chia sẻ sau trận. "Tôi nghĩ mình sẽ phải bỏ cuộc vì lúc đó tôi không thể di chuyển được. Nhưng đội ngũ vật lý trị liệu đến kiểm tra, và khi tôi không cảm thấy gì nữa thì tôi tự tin hơn để tiếp tục. Tôi rất vui khi kết thúc trận đấu như ý muốn. Tôi sẽ cố hồi phục, làm mọi thứ để sẵn sàng cho vòng kế tiếp".

Alcaraz tập tễnh ở giữa set một trận gặp Baez, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Musashino Forest Sports Plaza, Tokyo, Nhật Bản hôm 25/9. Ảnh: Reuters

Sau khi được chăm sóc, Alcaraz di chuyển dè dặt hơn và phải sử dụng nhiều cú cắt bóng hơn. Dẫu vậy, anh vẫn ba lần thắng game đỡ bóng và không để đối thủ số 41 thế giới người Argentina đe dọa game giao, để thắng 6-4, 6-2.

Theo Marca, Alcaraz sẽ không đi kiểm tra y tế sau trận, mà chờ vào cảm nhận của cơ thể sau giấc ngủ hôm nay. Ưu tiên hàng đầu của tay vợt Tây Ban Nha là ở lại với giải đấu càng lâu càng tốt, để không phụ sự kỳ vọng của khán giả.

Mùa này, Alcaraz đã giành 7 danh hiệu, trong đó có hai Grand Slam. "Đây là mùa giải tốt nhất của tôi", hạt giống số một nói. "Tôi đã giành nhiều chức vô địch, chơi thứ tennis tuyệt vời, trưởng thành qua từng trận. Mùa giải có thể tốt hơn, nhưng tôi không thể phàn nàn sau những gì đã có".

Khi được hỏi về việc vượt qua kỷ lục 24 Grand Slam của Novak Djokovic, Alcaraz nói rằng giờ chưa phải lúc nghĩ đến con số đó. Tay vợt 22 tuổi đang sở hữu 6 major, bằng một phần tư Nole. Lúc này anh tập trung vào cuộc đua cho vị trí số một thế giới cuối năm với Jannik Sinner, người thắng Marin Cilic 6-2, 6-2 ở vòng một Trung Quốc Mở rộng hôm nay 25/9.

Vy Anh