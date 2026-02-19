Alcaraz, Sinner vào tứ kết Qatar Mở rộng

QatarHai tay vợt hàng đầu thế giới Carlos Alcaraz và Jannik Sinner cùng thắng sau hai set, ở vòng hai giải ATP 500 tại Doha.

Ở trận muộn nhất vòng hai hôm 18/2, Alcaraz vượt qua Valentin Royer 6-2, 7-5 để ghi tên vào tứ kết Qatar Mở rộng. Tay vợt số một thế giới thắng liền năm game từ thế bị dẫn 2-5 ở set hai, để đi tiếp sau 96 phút.

Alcaraz mừng một điểm thắng trong trận găp Royer ở vòng hai Qatar Mở rộng, trên sân Trung tâm tại Doha, Qatar hôm 18/2. Ảnh: Reuters

Mạch 9 trận thắng liên tiếp của Alcaraz nhiều khả năng được nối dài khi anh đối đầu Karen Khachanov hôm nay 19/2 để tranh vé bán kết. Hạt giống số 7 Khachanov, người đánh bại Marton Fucsovics 6-2, 4-6, 6-4 ở vòng hai, chính là nhà vô địch năm 2024 tại thủ đô Qatar. Tuy nhiên, tay vợt Nga thua Alcaraz trong cả 5 lần đối đầu trước đây.

Alcaraz hiện có chuỗi 27 trận thắng liên tiếp trên sân cứng ngoài trời, tính từ chức vô địch Cincinnati Mở rộng hồi tháng 8 năm ngoái. Tay vợt 22 tuổi đang hướng tới danh hiệu đầu tiên tại Doha, nơi anh dừng bước ở tứ kết trước Jiri Lehecka trong lần ra mắt giải đấu cách đây một năm.

Dù thất bại, Royer vẫn có nhiều điều tích cực sau lần đầu chạm trán Alcaraz. Tay vợt 24 tuổi người Pháp thi đấu tự tin khi chỉ còn cách chiến thắng set hai đúng một game, nhưng không thể chống đỡ trước màn tăng tốc cuối trận của Alcaraz.

Sau khi Alcaraz tận dụng break-point để gỡ hòa 5-5, tay vợt Tây Ban Nha tung ra hai cú passing xuất sắc liên tiếp để có thêm một game thắng đỡ bóng nữa, trước khi thắng 7-5.

Trận tứ kết còn lại ở nhánh của Alcaraz sẽ là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Andrey Rublev với Stefanos Tsitsipas. Rublev vượt qua Fabian Marozsan 6-2, 6-4, trong khi cựu số 3 thế giới Tsitsipas vào tứ kết ATP Tour đầu tiên sau 10 tháng nhờ chiến thắng 6-3, 6-4 trước hạt giống số 4 Daniil Medvedev.