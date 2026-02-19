Chủ nhật, 22/2/2026
Thứ năm, 19/2/2026, 08:30 (GMT+7)

Alcaraz, Sinner vào tứ kết Qatar Mở rộng

QatarHai tay vợt hàng đầu thế giới Carlos Alcaraz và Jannik Sinner cùng thắng sau hai set, ở vòng hai giải ATP 500 tại Doha.

Ở trận muộn nhất vòng hai hôm 18/2, Alcaraz vượt qua Valentin Royer 6-2, 7-5 để ghi tên vào tứ kết Qatar Mở rộng. Tay vợt số một thế giới thắng liền năm game từ thế bị dẫn 2-5 ở set hai, để đi tiếp sau 96 phút.

Alcaraz mừng một điểm thắng trong trận găp Royer ở vòng hai Qatar Mở rộng, trên sân Trung tâm tại Doha, Qatar hôm 18/2. Ảnh: Reuters

Mạch 9 trận thắng liên tiếp của Alcaraz nhiều khả năng được nối dài khi anh đối đầu Karen Khachanov hôm nay 19/2 để tranh vé bán kết. Hạt giống số 7 Khachanov, người đánh bại Marton Fucsovics 6-2, 4-6, 6-4 ở vòng hai, chính là nhà vô địch năm 2024 tại thủ đô Qatar. Tuy nhiên, tay vợt Nga thua Alcaraz trong cả 5 lần đối đầu trước đây.

Alcaraz hiện có chuỗi 27 trận thắng liên tiếp trên sân cứng ngoài trời, tính từ chức vô địch Cincinnati Mở rộng hồi tháng 8 năm ngoái. Tay vợt 22 tuổi đang hướng tới danh hiệu đầu tiên tại Doha, nơi anh dừng bước ở tứ kết trước Jiri Lehecka trong lần ra mắt giải đấu cách đây một năm.

Dù thất bại, Royer vẫn có nhiều điều tích cực sau lần đầu chạm trán Alcaraz. Tay vợt 24 tuổi người Pháp thi đấu tự tin khi chỉ còn cách chiến thắng set hai đúng một game, nhưng không thể chống đỡ trước màn tăng tốc cuối trận của Alcaraz.

Sau khi Alcaraz tận dụng break-point để gỡ hòa 5-5, tay vợt Tây Ban Nha tung ra hai cú passing xuất sắc liên tiếp để có thêm một game thắng đỡ bóng nữa, trước khi thắng 7-5.

Trận tứ kết còn lại ở nhánh của Alcaraz sẽ là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Andrey Rublev với Stefanos Tsitsipas. Rublev vượt qua Fabian Marozsan 6-2, 6-4, trong khi cựu số 3 thế giới Tsitsipas vào tứ kết ATP Tour đầu tiên sau 10 tháng nhờ chiến thắng 6-3, 6-4 trước hạt giống số 4 Daniil Medvedev.

Ở nhánh còn lại, Jannik Sinner thắng 6-3, 7-5 trước Alexei Popyrin ở vòng hai. Hạt giống số hai đã phải làm việc vất vả trong chiến thắng dài 85 phút, chống đỡ những cú giao bóng uy lực và những điểm winner của đối thủ để tiến vào tứ kết giải ATP 500 tại Qatar. Sinner cũng nâng chuỗi thắng liên tiếp trước các tay vợt ngoài Top 50 lên con số 50 - thành tích kéo dài từ sau trận thua Dusan Lajovic tại Cincinnati năm 2023.

Sinner đánh trái tay ở vòng hai Qatar Mở rộng, trên sân Trung tâm tại Doha, Qatar hôm 18/2. Ảnh: Reuters

"Tôi tôn trọng mọi tay vợt, nhưng tôi luôn cố gắng chơi thứ quần vợt tốt nhất", Sinner nói khi được nhắc về chuỗi trận ấn tượng này. "Bảng thứ bậc suy cho cùng chỉ là một con số. Tay vợt nào cũng chơi với chất lượng rất cao. Đặc biệt khi đối thủ không có nhiều áp lực, bạn luôn phải giữ sự tập trung cao độ".

Popyrin ghi 16 winner và tạo nên thế trận giằng co hấp dẫn, nhưng vẫn không thể ngăn Sinner đi tiếp trong lần đầu dự giải tại Doha. Sinner đang thi đấu giải đầu tiên kể từ sau khi thua Novak Djokovic ở bán kết Australia Mở rộng. Anh hướng tới danh hiệu ATP 500 thứ ba liên tiếp sau khi vô địch tại Bắc Kinh và Vienna hồi tháng 10/2025.

Trước khi nghĩ đến cuộc hẹn thượng đỉnh với Alcaraz ở chung kết, Sinner phải vượt qua thử thách ở tứ kết với hạt giống số 6 và là á quân năm 2024 Jakub Mensik, người giành chiến thắng 6-3, 6-2 trước Zhang Zhizhen. Tay vợt 20 tuổi tiếp tục đà thăng tiến sau khi vô địch ở Brisbane hồi tháng 1, tăng ba bậc lên vị trí số 13 thế giới.

Nhánh đấu của Sinner còn có Jiri Lehecka và Arthur Fils, hai tay vợt đều giành chiến thắng ở vòng hai để tạo nên cặp tứ kết tại Doha. Lehecka, người năm ngoái từng đánh bại Alcaraz trên đường vào bán kết, dễ dàng vượt qua Zizou Bergs 6-2, 6-1, trong khi Fils thắng đồng hương Quentin Halys 6-1, 7-6(7).

Vy Anh

