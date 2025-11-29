Alcaraz, Sinner mất hàng triệu USD từ quỹ thưởng ATP

Hai tay vợt hàng đầu Carlos Alcaraz và Jannik Sinner thiệt hại gần 5 triệu USD, vì vắng mặt ở các sự kiện Masters 1000 bắt buộc trong năm 2025.

Theo quy định của ATP, các tay vợt dẫn đầu vào cuối năm sẽ nhận thêm phần thưởng từ quỹ chung có tổng giá trị 21 triệu USD. Trong đó, người đứng đỉnh bảng ATP là Carlos Alcaraz sẽ bỏ túi 4,8 triệu, còn người thứ hai Jannik Sinner có 2 triệu.

Tuy nhiên, các tay vợt sẽ bị trừ 25% tiền thưởng cho mỗi giải Masters 1000 họ bỏ lỡ. Alcaraz mùa này lỡ hai sự kiện như vậy ở Canada và Thượng Hải, nên tiền thưởng giảm 50% chỉ còn 2,4 triệu.

Trong khi đó, Sinner lỡ bốn giải Masters 1000, đồng nghĩa mất hoàn toàn tiền thưởng cho người đứng thứ hai bảng điểm. Ba trong bốn giải này gồm Indian Wells, Miami và Madrid thuộc thời gian ba tháng Sinner bị treo giò. Tới cuối mùa, ngôi sao Italy cũng bỏ qua Canada Mở rộng để nghỉ ngơi sau khi vô địch Wimbledon.

Alcaraz (trái) và Sinner trên bục nhận giải ở Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ hôm 7/9. Ảnh: Reuters

Dù thiệt hại hàng triệu USD, Alcaraz và Sinner vẫn bỏ túi khoản tiền khổng lồ sau mùa 2025. Tay vợt Tây Ban Nha kiếm được hơn 18,8 triệu USD, còn Sinner nhận 19,1 triệu. Ngoài ra, Sinner còn bỏ túi 6 triệu USD từ danh hiệu Six Kings Slam, giải đấu mà Alcaraz là á quân và kiếm được 1,5 triệu.

Ngoài quỹ thưởng cho những tay vợt xuất sắc, ATP Tour còn chia sẻ lợi nhuận tới 186 tay vợt có điểm ở Masters 1000. Khoản thanh toán năm 2024 được chi trả vào năm nay, trong đó Sinner nhận thêm 1,3 triệu USD, Zverev kiếm được 1,2 triệu, Alcaraz có 600.000 USD... Khoản thanh toán của năm 2025 chưa được xác nhận nhưng nhìn chung Sinner và Alcaraz vẫn nằm trong nhóm hưởng lợi nhiều nhất vì thành tích áp đảo của họ.

ATP Tour cũng có quỹ thưởng của hệ thống ATP 500, trong đó Alcaraz dẫn đầu nhưng chưa rõ được thưởng bao nhiêu. Cơ chế trả thêm tiền thưởng của ATP Tour đang trong quá trình hoàn thiện, sau khi đối mặt áp lực lớn từ các tay vợt, bao gồm Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA) mà Novak Djokovic đồng sáng lập. Tổ chức này đang kiện ATP và WTA tội độc quyền và tham nhũng. PTPA cũng chuẩn bị đạt thỏa thuận với Australia Mở rộng về cơ chế trả thưởng, sau khi chiếm lợi thế ở tòa án.

Vy Anh