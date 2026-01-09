Alcaraz - Sinner 'hốt bạc' khi giao hữu tại Hàn Quốc

Hàn QuốcCarlos Alcaraz và Jannik Sinner bắt đầu mùa 2026 bằng màn chạm trán trong một trận đấu biểu diễn ở Seoul ngày 10/1 với khoản thù lao béo bở.

Dù chỉ mang tính chất giao hữu, cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao đang thống trị làng banh nỉ thế giới và lần lượt thâu tóm cả 4 Grand Slam trong năm 2025, vẫn là một bữa tiệc tennis mà người hâm mộ Hàn Quốc không muốn bỏ lỡ.

Thông thường, số tiền thỏa thuận giữa ban tổ chức và các tay vợt trong các trận biểu diễn luôn được giữ kín. Tuy nhiên, theo báo Tây Ban Nha Marca, Alcaraz và Sinner sẽ bỏ túi mỗi người khoảng 2,33 triệu USD cho màn so tài không chính thức tại Hàn Quốc. Với một ngày công, số tiền này chỉ thấp hơn khoảng 583.000 USD so với khoản thưởng tay vợt Tây Ban Nha, khi vô địch Roland Garros 2025 - giải đấu anh đánh 7 trận trong 15 ngày.

Dù chỉ đánh giao hữu Sinner và Alcaraz tạo sức hút lớn với công chúng yêu tennis Hàn Quốc.

Chủ đề này cũng được bàn luận sôi nổi trên podcast Nothing Major, nơi các cựu tay vợt chuyên nghiệp như John Isner, Sam Querrey, Steve Johnson và Jack Sock đưa ra những nhận định cá nhân. Sock dự đoán mỗi người bỏ túi 1,5 triệu USD, trong khi Querrey tin rằng con số phải là 2,5 triệu USD. Thậm chí, Johnson và Sock còn nói đùa về việc số tiền này "đủ để Alcaraz trả lương cả năm cho cựu HLV Carlos Ferrero".

Ngoài chuyện thù lao, sức nóng từ cuộc đụng độ giữa hai tay vợt số một và số hai thế giới còn được phản ánh qua mức giá vé không hề "dễ thở", nhưng bán sạch chỉ trong thời gian ngắn.

Có tới 10 hạng vé được bán cho trận đấu này. Hạng rẻ nhất dành cho khu vực có tầm nhìn hạn chế ở sân, giá 165.000 won (khoảng 2,7 triệu đồng). Tiếp theo là hạng phổ thông với ba mức: 275.000 won, 660.000 won và 880.000 won (từ 4,5 triệu đến 14,5 triệu). Hạng cao cấp gồm hai loại, có giá lần lượt là 1,08 triệu won (17,8 triệu) và 1,25 triệu won (20,6 triệu).

Mức độ xa xỉ chỉ thực sự nằm ở nhóm vé đặc biệt. Bắt đầu là hạng ghế ngồi sát sân và hạng khán đài VIP cùng mức giá 1,52 triệu won (25 triệu). Đắt đỏ hơn nữa là hạng "Royal Box" với giá 1,73 triệu won (28,5 triệu ). Cuối cùng, tấm vé đắt đỏ nhất mang tên "On-Court Experience" có giá lên tới 3,5 triệu won (gần 58 triệu), được kỳ vọng mang đến trải nghiệm độc nhất cho người mua.

Địa điểm diễn ra trận đấu là nhà thi đấu Inspire Arena, có sức chứa lên đến 15.000 khán giả. Hàn Quốc đang dồn toàn lực cho sự kiện này, hứa hẹn mang về doanh thu hàng triệu USD cùng sự chú ý lớn từ truyền thông toàn cầu.

Ngay sau hành trình tại Hàn Quốc, Alcaraz và Sinner sẽ bay sang Australia. Tại Melbourne, trước thềm giải Grand Slam đầu tiên trong năm, bộ đôi này sẽ tiếp tục góp mặt trong các sự kiện biểu diễn khác.

Vào ngày 14/1, họ sẽ tham gia One Point Slam, một sự kiện độc đáo nơi các tay vợt chuyên nghiệp đối đầu với những người nghiệp dư trong các trận đấu chỉ tính đúng 1 điểm, với phần thưởng 1 triệu USD cho người thắng cuộc. Tiếp đó, cũng trong các trận biểu diễn khác, Alcaraz sẽ gặp Alex de Minaur vào ngày 15/1, trong khi Sinner đối đầu với Felix Auger-Aliassime vào ngày hôm sau.

Bản thân Australian Mở rộng 2026 cũng hứa hẹn những khoản tiền thưởng lớn. Tổng quỹ thưởng của giải đã tăng 16% lên mức 74,9 triệu USD, trong đó nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được khoảng 2,79 triệu USD mỗi người. Kết hợp giữa các trận biểu diễn và giải Grand Slam, cả Alcaraz và Sinner có thể kết thúc tháng đầu năm mới với mức thu nhập tăng vọt.

Hoàng Thông tổng hợp