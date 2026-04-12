Alcaraz - Sinner: Chung kết 'bom tấn' ở Monte Carlo

"Tôi nghĩ đây là kịch bản trong mơ đối với tất cả mọi người", Alcaraz nói sau khi thắng Valentin Vacherot hôm thứ Bảy 11/4. "Tôi đang chiến đấu cho danh hiệu Monte Carlo thứ hai, còn Sinner thì hướng tới danh hiệu đầu tiên".

Kể từ trận chung kết ATP Finals hồi tháng 11/2025, Alcaraz hoặc Sinner vô địch ở cả bốn giải đấu mà họ cùng tham dự. Hai tay vợt hàng đầu thế giới sẽ hướng đến chiến thắng kép ở Monte Carlo, khi người thắng sẽ rời Công quốc với chiếc cup Masters danh giá cùng vị trí số 1 thế giới.

"Ngôi số 1 của tôi đang bị đe dọa, điều đó khiến trận chung kết càng đặc biệt hơn", Alcaraz nói.

Alcaraz trong trận bán kết Monte Carlo Masters với Vacherot, trên sân Rainier III, Monte Carlo Country Club, Monaco hôm 11/4. Ảnh: Reuters

Alcaraz và Sinner đã đối đầu sáu lần trong sáu tháng cuối mùa 2025, nhưng phải đến tháng 4 năm nay họ mới đứng đối diện nhau qua lưới. Cả hai vẫn tiếp tục thống trị ATP Tour, nhưng theo cách thay phiên nhau làm điều đó.

Alcaraz khởi đầu năm mới với phong độ tốt nhất sự nghiệp, thắng liền 16 trận. Tay vợt Tây Ban Nha thể hiện thứ tennis đỉnh cao, giao bóng hiệu quả và phô diễn khả năng đánh bóng đa dạng, giàu sức mạnh, sáng tạo từ cuối sân.

Sau khi hoàn tất Career Grand Slam (sưu tập đủ bộ 4 Grand Slam khác nhau) tại Australia Mở rộng và tiếp tục vô địch ở Doha, Alcaraz dẫn đầu bảng điểm ATP với khoảng cách lên tới 3.150 điểm so với Sinner.

Nhưng giống như cách cả hai tung ra những cú đánh mạnh mẽ để đáp trả đối thủ trong các cuộc đối đầu trực tiếp, họ cũng làm điều tương tự trong mùa giải. Sinner, người dừng bước ở bán kết Melbourne trước Novak Djokovic rồi thua sốc Jakub Mensik tại tứ kết Doha, vẫn không hề bị bỏ lại phía sau.

Sinner đã thắng 16 trận liên tiếp, chỉ thua đúng một set kể từ tháng Ba. Tay vợt 24 tuổi đã đăng quang tại Indian Wells và Miami, và giờ chỉ còn cách danh hiệu đầu tiên ở Masters 1000 trên sân đất nện đúng một chiến thắng trước nhà ĐKVĐ.

Alcaraz từng gây chú ý lớn khi điều chỉnh kỹ thuật giao bóng hồi đầu năm. Sinner cũng làm điều tương tự và đang trải qua mùa giải giao bóng tốt nhất sự nghiệp. "Chúng tôi đã cải thiện rất nhiều thứ," Sinner nói về sự tiến bộ của cả hai. "Từ giao bóng đến thay đổi cách trả giao, cố gắng tăng cường độ từ đầu đến cuối trong các loạt bóng".

Hai đối thủ liên tục so kè, không chỉ trong các trận đấu mà còn trong cả hành trình mùa giải. Họ thúc đẩy nhau vươn tới những đỉnh cao mới, không ngừng hoàn thiện để tìm ra dù chỉ là lợi thế nhỏ nhất trước người còn lại. Sau khi Sinner chỉ để thua 5 game trước tay vợt số ba thế giới Alexander Zverev ở bán kết, anh nhanh chóng nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu với Alcaraz không chỉ quan trọng vì danh hiệu, mà còn là cơ hội "va chạm".

"Được gặp anh ấy ít nhất một lần trước Paris sẽ rất tốt cho tôi, để kiểm tra trình độ của mình trên mặt sân này và xem cần cải thiện những gì", Sinner nói. "Dù thắng hay thua, đó vẫn sẽ là trải nghiệm quý giá và giúp tôi biết mình cần tiến bộ ở điểm nào".

Sinner (phải) bắt tay chúc mừng Alcaraz, sau chung kết Roland Garros, trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp hôm 8/6. Ảnh: Reuters

Alcaraz đang dẫn Sinner 10-6 về thành tích đối đầu, bao gồm bốn chiến thắng trong sáu lần gặp năm ngoái. Tay vợt Tây Ban Nha cũng thắng ở ba trong bốn lần gặp nhau trên sân đất nện. Tuy nhiên, có nhiều thống kê đáng chú ý mà họ cân bằng hoàn toàn.

Trong 16 lần chạm trán trên ATP Tour, cả hai đã giành tổng cộng 1.651 điểm mỗi người. Họ cũng đều có 26 danh hiệu ATP Tour và cùng giữ 66 tuần ở vị trí số 1 thế giới.

Lần gần nhất hai ngôi sao gặp nhau trên sân đất nện là ở chung kết Roland Garros năm ngoái, khi Alcaraz cứu ba championship-point để thắng ngược không tưởng. Khoảng cách giữa họ gần như bằng không, bất kỳ ai cũng có thể chiến thắng. Thứ tennis mà họ trình diễn phá bỏ những giới hạn mà nhiều người nghĩ về cả hai trước đó.

Nhưng hôm nay tại Monte Carlo, chỉ một người có được niềm vui sau cùng. Khi họ bước ra sân Court Rainier III, câu hỏi không còn là liệu hai hạt giống hàng đầu có tạo nên một trận đấu hấp dẫn hay không, mà là họ sẽ cùng nhau nâng tầm chất lượng màn thư hùng lên mức độ mới nào.

Vy Anh