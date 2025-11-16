Alcaraz – Sinner: 'Bom tấn' cuối mùa giải ở ATP Finals

ItalyCarlos Alcaraz áp đảo Jannik Sinner về đối đầu với tỷ số 10-5, nhưng ATP Finals trên sân nhà là thánh địa của tay vợt Italy, nơi anh đã vào chung kết năm thứ ba liên tiếp.

*Alcaraz - Sinner: 0h thứ Hai ngày 17/11, giờ Hà Nội.

Trận chung kết xứng đáng cho hai tay vợt hàng đầu thế giới, sau màn trình diễn thuyết phục tuần qua. Đây là trận đấu của hai người thống trị quần vợt năm nay, vói tổng cộng 13 danh hiệu đã thâu tóm, bao gồm bốn major và bốn Masters 1000.

Alcaraz chỉ thua một set trên đường vào chung kết, trình diễn phong độ tốt bậc nhất của anh ở sân cứng trong nhà từ đầu sự nghiệp. Tay vợt Tây Ban Nha đã hồi phục tốt sau thất bại gây sốc ở vòng một Paris Masters hai tuần trước. Anh chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí số một ATP năm nay với trận chung kết thứ 11.

"Tôi cảm thấy có thể làm mọi thứ trên sân, đó là cảm giác quan trọng nhất khi thi đấu", Alcaraz nói sau khi vượt qua Felix Auger-Aliassime sau 83 phút ở trận bán kết tối 15/11. "Thành thật mà nói, với Sinner thì không còn gì là bí mật nữa, chúng tôi hiểu quá rõ về nhau".

Alcaraz và Sinner chụp ảnh cùng nhau trong buổi tập trước thềm giải đấu, tại Turin, Italy hôm 8/11. Ảnh: Reuters

Alcaraz là người Tây Ban Nha đầu tiên vào chung kết ATP Finals sau 12 năm kể từ Rafael Nadal 2013. Anh có cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu này của quần vợt Tây Ban Nha ở giải đấu này sau gần ba thập kỷ kể từ khi huyền thoại Alex Corretja vô địch năm 1998.

Alcaraz có thành tích áp đảo Sinner mùa này với tỷ số 4-1, nếu tính ở các giải chính thức. Nhưng anh luôn gặp khó khăn, thậm chí cận kề thất bại khi đấu kình địch Italy. Tay vợt 22 tuổi suýt thua chung kết Roland Garros, rồi thua chung kết Wimbledon – những mặt sân vốn là sở trường của anh.

Sân cứng trong nhà là sở đoản của Alcaraz, đồng thời là mặt sân mạnh nhất của Sinner. Điều này khiến trận chung kết ATP Finals khó đoán hơn, khi cả hai gần như đã vượt qua giới hạn của họ trên toàn bộ các mặt sân.

"Tôi biết trận đấu sẽ rất tuyệt vời", Sinner nói về cuộc chiến thứ 16 với Alcaraz tối 16/11. "Chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng tối đa những gì chúng tôi có, ném mọi thứ vào trận đấu này và chờ đợi xem chuyện gì xảy ra. Đấu với Alcaraz lúc nào cũng khó khăn, nhưng điều này giúp tôi nâng cao trình độ và tốt cho khán giả".

Mất vị trí số một năm nay nhưng Sinner vẫn được đánh giá là tay vợt sân cứng hay nhất ba năm gần đây. Anh đã thắng 30 trận liên tiếp ở các giải sân cứng trong nhà, kể từ khi thua Novak Djokovic tại ATP Finals hai năm trước. Thành tích này tốt thứ năm lịch sử, sau các huyền thoại như John McEnroe (47), Novak Djokovic (35), Roger Federer (33) và Ivan Lendl (32). Chuỗi thắng ở Turin của Sinner đang là 10 trận và đang hướng đến việc bất bại trên đường vô địch.

Ở tuổi 24, Sinner là tay vợt trẻ nhất lọt vào ba trận chung kết ATP Finals liên tiếp kể từ Lleyton Hewitt (23) năm 2004. Với việc giữ cả 40 game giao bóng trong tuần này, Sinner đã sánh ngang với Novak Djokovic (2018) là tay vợt duy nhất lọt vào chung kết mà không bị bẻ game giao (kể từ khi thống kê được thiết lập vào năm 1991). Lần gần nhất Sinner thua game giao là trước Ben Shelton ở tứ kết Paris Masters.

Với thống kê này, cách Alcaraz xử lý cú giao bóng đầu tiên của Sinner có thể là điểm mấu chốt ở trận chung kết. Tại bán kết, Alcaraz làm tốt các game trả bóng khi thắng 41% số điểm từ những cú giao bóng một thành công của Auger-Aliassime. Chiến thuật của Alcaraz khi xử lý cú giao bóng hai của Sinner cũng sẽ đóng vai trò quan trọng không kém.

Sinner thường chiếm ưu thế gần như ngay lập tức mỗi khi ép được đối phương sau cú giao bóng. Theo dữ liệu của ATP, tay vợt 24 tuổi thắng 57% các điểm số dưới năm lần chạm vợt, cho thấy khả năng dứt điểm nhanh tình huống với hiệu quả cao. Mặt khác, anh cũng chiếm ưu thế nếu loạt đánh kéo dài từ 7-9 lần chạm vợt hay nhiều hơn, với tỷ lệ thắng tương tự.

Sinner (trái) ôm chúc mừng Alcaraz sau trận chung kết Roland Garros hồi tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

Alcaraz đang nỗ lực thành tay vợt đầu tiên từ Andy Murray 2016 đoạt chín danh hiệu trong một năm. Nhưng tham vọng này chắc chắn bị thử thách khắc nghiệt nhất khi bên kia lưới là Sinner – cỗ máy đạt hiệu suất cao nhất trên sân cứng hai năm qua.

"Kế hoạch A, kế hoạch B... có lẽ Sinner hiểu rõ từng kế hoạch của tôi và tôi cũng đoán được anh ấy sẽ chơi ra sao", Alcaraz nói thêm. "Điều quan trọng là ai thực hiện kế hoạch tốt hơn. Tôi hy vọng duy trì phong độ hiện tại, bởi đó mới chỉ là điều kiện cần để đánh bại anh ấy".

Màn trình diễn ấn tượng ở ATP Finals giúp Sinner vào trận chung kết thứ 10 sau 12 giải thi đấu trong năm. Đây cũng là trận tranh cup thứ tư liên tiếp ở một giải sân cứng trong nhà của anh. Sinner thắng cả ba trận trước tại Paris Masters, Vienna Mở rộng và sự kiện Six Kings Slam, với các bại tướng lần lượt là Auger-Aliassime, Alexander Zverev và Alcaraz.

Sự bền bỉ đáng kinh ngạc năm nay đưa Sinner trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử vào chung kết cả bốn Grand Slam và ATP Finals trong một mùa giải, sánh ngang Federer và Djokovic.

"Tôi rất hài lòng khi kết thúc mùa giải bằng một trận chung kết nữa, tại đây. Một năm tuyệt vời với tôi", Sinner nói khi đối thủ tới là Alcaraz. "Đây là những trận đấu tôi mong chờ để kiểm chứng năng lực thực sự của bản thân. Thật tuyệt khi cặp đấu này diễn ra trước quãng nghỉ kết thúc mùa giải".

Vy Anh