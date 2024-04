Alcaraz rút khỏi Monte Carlo Masters

PhápTay vợt số ba thế giới Carlos Alcaraz rút lui vào phút chót khi phát hiện dính chấn thương cơ tay phải sau vài buổi tập tại Monaco tuần này.

Alcaraz thấy đau ngay buổi tập đầu tiên trên sân đất nện ngày 5/4. Anh được điều trị vật lý trị liệu, nhưng cơn đau không chấm dứt. Tay vợt Tây Ban Nha từng dính chấn thương này vào tháng 10 năm ngoái, khiến anh phải rút khỏi Basel Mở rộng khi đó.

Alcaraz tập ở Monaco cuối tuần qua với tay phải được băng kín. Anh thắng 15, thua 4 trận từ đầu năm, đoạt một danh hiệu Masters 1000 tại Indian Wells. Ảnh: ATP

HLV Carlos Ferrero quyết định để học trò nghỉ vài ngày sau những buổi tập gần đây tại Monaco, nơi Alcaraz xuất hiện với tấm băng quấn trên tay. Bóng ở Monte Carlo rất nặng do sân gần biển, và Ferrero cảm thấy không an toàn. Người may mắn thế chỗ Alcaraz dự Monte Carlo Masters là Lorenzo Sonego.

Alcaraz thậm chí chưa chắc dự Barcelona Mở rộng, giải khởi tranh ngày 15/4, nơi anh phải bảo vệ ngôi vô địch. Alcaraz còn lịch chơi ở Madrid Mở rộng, Rome Masters và cuối cùng là Roland Garros.

Quá trình hồi phục của tay vợt 20 tuổi sẽ diễn ra tại học viện của Ferrero ở Murcia. Tại đây Alcaraz thực hiện các bài kiểm tra, trước khi lễ bốc thăm Barcelona Mở rộng được tiến hành vào thứ Bảy tuần này.

Đây là lần thứ hai từ đầu năm Alcaraz bỏ giải vì chấn thương. Anh trước đó bỏ cuộc ở trận ra quân Rio Mở rộng do bị bong gân mắt cá chân. "Tôi thực sự muốn chơi ở Monte Carlo nhưng không thể chơi được", Alcaraz nói. "Tôi đang nỗ lực hồi phục, hẹn gặp lại các bạn sớm nhất".

Alcaraz năm ngoái cũng bỏ Monte Carlo Masters vì chấn thương, tương tự như Rafael Nadal. Anh lỡ cơ hội kiếm thêm điểm ở giải năm nay và nếu tiếp tục không chơi ở Barcelona thì sẽ khó bắt kịp Jannik Sinner trên bảng điểm.

