Alcaraz: 'Paris Masters năm nay sẽ rất khác'

PhápTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz tin bản thân có thể thành công tại Paris Masters - giải đấu anh thường bị loại sớm ở các năm trước.

Sau khi buộc phải rút lui khỏi Thượng Hải Masters và nghỉ thi đấu hơn ba tuần để hồi phục chấn thương mắt cá chân trái, Alcaraz đến Paris với tâm trạng thoải mái. Tay vợt số một thế giới nói rằng anh đang đạt thể trạng tốt hơn bao giờ hết vào cuối mùa.

"Rõ ràng tôi không hề muốn rút lui khỏi Thượng Hải", Alcaraz nói trong buổi họp báo trước thềm Paris Masters, hôm 25/10. "Nhưng tôi cần chữa lành cơ thể. Vậy nên tôi đã chọn trở về nhà, hồi phục chấn thương mắt cá, cố gắng có được thể trạng tốt cho giai đoạn này của năm. Năm ngoái, hai năm trước, tôi không đến Paris Masters trong tình trạng sung sức. Nên giờ tôi chú ý hơn đến việc duy trì thể lực, tập luyện và đến đây với tâm thế rằng mình có thể đạt kết quả tốt".

Alcaraz trong buổi họp báo trước thềm Paris Masters, hôm 27/10 tại nhà thi đấu La Defense, Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Alcaraz có thành tích khiêm tốn, với 5 thắng - 4 thua ở Paris Masters, với kết quả tốt nhất là lọt vào tứ kết năm 2022, khi anh để thua nhà vô địch sau đó là Holger Rune. Dù sân trong nhà vốn là thử thách với Alcaraz, tay vợt 22 tuổi đã có bước đột phá đầu năm nay khi giành danh hiệu sân trong nhà đầu tiên tại Rotterdam.

Tuần này, các tay vợt nhận thấy tốc độ sân tại địa điểm mới La Defense Arena chậm hơn, và Alcaraz hoan nghênh sự thay đổi đó. "Năm nay hoàn toàn khác so với năm ngoái. Tôi thích điều đó", Alcaraz nói về giải đấu khởi tranh ngày mai 27/10. "Tốc độ của sân chậm hơn nhiều so với năm ngoái, nhưng tôi nghĩ đó là tốc độ rất hợp lý để người xem được thấy tennis thực thụ. Không chỉ là giao bóng và cú đánh tiếp theo, bạn có thể thấy các pha bóng giằng co, những điểm số, bạn có thể thấy tennis ở đó".

Alcaraz sẽ ra quân ở vòng hai, gặp Cameron Norrie hoặc Sebastian Baez. Tay vợt Tây Ban Nha sau đó có thể đụng Jiri Lehecka, người từng đánh bại anh tại Qatar Mở rộng 2025 và cũng đang có phong độ cao. Nhánh của Alcaraz còn có Valentin Vacherot hoặc Arthur Rinderknech, hai tay vợt từng vào chung kết Thượng Hải Masters hồi giữa tháng.

Ở tứ kết, Alcaraz có thể chạm trán Casper Ruud hoặc Felix Auger-Aliassime, rồi đến Taylor Fritz hoặc Alex de Minaur ở bán kết. "Paris Masters chưa từng là giải mà tôi có kết quả tốt, nhưng tôi rất thích được thi đấu ở đây", anh nói. "Tôi chưa thật sự quen với việc chơi trong nhà, nhưng qua từng năm, tôi thấy mình đang quen dần. Hy vọng tôi sẽ tiến xa hơn những năm trước".

Alcaraz đã sớm giành vé dự Nitto ATP Finals, và đang hướng tới mục tiêu củng cố vị trí để lần thứ hai trở thành tay vợt số 1 thế giới cuối năm. Anh hiện dẫn trước đối thủ Jannik Sinner hơn 2.000 điểm trên bảng ATP Live Race To Turin. Alcaraz và Sinner đã gặp nhau ở chung kết trong năm giải gần nhất mà cả hai cùng tham dự.

Về phong độ ở sân trong nhà, Alcaraz vẫn giữ thái độ thực tế nhưng lạc quan. "Tôi sẽ không nói rằng mình chơi tệ trong nhà. Tôi nghĩ chỉ là có những tay vợt khác giỏi hơn tôi ở điều kiện này," anh nói thêm. "Tôi thấy mình tập luyện tốt và có thể chơi thứ tennis rất hay. Nhưng rõ ràng có những trận tôi gặp những đối thủ chơi tốt hơn nhiều trong nhà. Tôi phải sẵn sàng cho điều đó".

Vy Anh