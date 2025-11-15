ItalyTay vợt Carlos Alcaraz được vinh danh ngay trong thời điểm diễn ra vòng bảng ATP Finals 2025, do chắc chắn kết thúc năm trên đỉnh thế giới.

Sau khi đảm bảo vị trí số 1 ATP vào cuối mùa hôm 13/11, tay vợt đến từ Murcia bước ra sân Inalpi Arena ở Turin ngày kế tiếp, để nhận chiếc cup chứng nhận anh là tay vợt hay nhất năm 2025. Chủ tịch ATP, Andrea Gaudenzi là người dẫn dắt buổi lễ.

Alcaraz đi ra từ một góc sân và bước lên một bục nhận cup, nơi anh xem lại một số hình ảnh về những thành công lớn nhất trong mùa giải. Các thành viên trong đội ngũ và cha anh, Carlos Alcaraz Sr., đứng nhìn với ánh mắt tự hào. Sau đó, tất cả cùng xuống sân để chụp ảnh lưu niệm với Alcaraz.

13.000 khán giả lấp kín nhà thi đấu Inalpi vỗ tay cuồng nhiệt cho tay vợt người Tây Ban Nha, dù Alcaraz vừa vượt qua niềm hy vọng chủ nhà Jannik Sinner trên bảng điểm.

Alcaraz nhận cup số 1 thế giới năm 2025 Alcaraz bước ra nhà thi đấu Inalpi Arena và nhận giải cho tay vợt hay nhất năm.

"Trở thành tay vợt số 1 thế giới là điều mà tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để đạt được", Alcaraz nói trên bục nhận giải. "Nhưng tôi nghĩ đó là một hành trình mà bạn không thể đi một mình. Toàn bộ đội ngũ, gia đình, những người thân cận luôn đứng sau ủng hộ bạn trong cả lúc khó khăn và những khoảnh khắc tươi đẹp. Tôi thật sự tự hào khi có một đội ngũ tuyệt vời như vậy".

Alcaraz đảm bảo danh hiệu cá nhân cao quý, khi anh đánh bại Lorenzo Musetti để toàn thắng vòng bảng tại giải đấu cuối mùa. Đây là lần thứ hai anh kết thúc năm ở vị trí số một, lần đầu vào năm 2022.

Tay vợt 22 tuổi hiện hướng tới danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp. Anh đã vào bán kết và sẽ đối đầu Alexander Zverev hoặc Felix Auger-Aliassime hôm nay 15/11. Nhưng trước khi trở lại tập trung cho nhiệm vụ ở Turin, Alcaraz gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ trên khắp thế giới.

"Tôi muốn tiếp tục vì sự ủng hộ mà tôi nhận được ở bất cứ nơi nào tôi đến, tôi không biết làm sao để cảm ơn đủ mọi người", Alcaraz nói thêm. "Chúng tôi di chuyển từ tháng 1 đến cuối tháng 11. Những địa điểm mới, quốc gia mới, sân đấu mới và người hâm mộ thì luôn mang năng lượng tuyệt vời. Tại một số giải đấu, nếu không có sự cổ vũ của mọi người thì tôi đã không thể lội ngược dòng, giành chiến thắng, hay nâng cup. Tôi vô cùng biết ơn mọi người vì tình yêu mà tôi nhận được. Chiếc cúp này rõ ràng là dành cho họ".

Alcaraz bên chiếc cup cho tay vợt số 1 thế giới năm 2025, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 13/11. Ảnh: Reuters

Alcaraz giành 8 danh hiệu, nhiều nhất trên ATP Tour năm 2025, bao gồm hai Grand Slam (Roland Garros và Mỹ Mở rộng), ba danh hiệu ATP Masters 1000 (Monte Carlo, Rome và Cincinnati) và ba ATP 500 (Rotterdam, Queen’s Club và Tokyo). 8 chức vô địch là con số nhiều nhất anh từng giành được trong một mùa giải. Ngôi sao 22 tuổi cũng là tay vợt đương đại thứ hai có nhiều hơn một lần kết thúc năm ở vị trí số 1, cùng với Novak Djokovic (8 lần).

Vy Anh