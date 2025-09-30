Alcaraz lần đầu vô địch Nhật Bản Mở rộng

Nhật BảnTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz đánh bại Taylor Fritz 6-4, 6-4 ở chung kết Nhật Bản Mở rộng, trong lần đầu thi đấu tại Tokyo.

Trận thắng thứ 67 trong năm - nhiều nhất ATP Tour - giúp Alcaraz giành danh hiệu thứ tám của mùa giải. Đây cũng là chiếc cup thứ 24 trong sự nghiệp Carlitos, giúp anh cùng Alexander Zverev trở thành những tay vợt sinh sau năm 1990 giành nhiều danh hiệu nhất.

"Không nghi ngờ gì nữa, đây là mùa giải hay nhất của tôi đến lúc này", Alcaraz nói sau khi hạ Fritz. "Tám danh hiệu trong 10 trận chung kết là thành quả cho những cố gắng cật lực của tôi. Tôi khởi đầu mùa giải không tốt, vật lộn với cảm xúc của bản thân, nhưng tôi đã trở lại nhờ những người xung quanh. Tôi thực sự tự hào".

Alcaraz mừng danh hiệu Nhật Bản Mở rộng, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Musashino Forest Sports Plaza, Tokyo, Nhật Bản hôm 29/9. Ảnh: Reuters

Ở chung kết Nhật Bản Mở rộng, Alcaraz tranh cãi với trọng tài Fergus Murphy sau khi ông cảnh cáo tay vợt Tây Ban Nha vì chậm trễ lúc giao bóng tại game ba. Alcaraz thanh minh rằng anh vừa trải qua loạt bóng bền, kết thúc điểm số trên lưới và cần thời gian di chuyển cũng như lấy lại sức. Tay vợt 22 tuổi tỏ ra gay gắt với trọng tài Murphy bằng câu nói: "Ông chắc chưa bao giờ chơi tennis trong đời".

Tuy vậy, Alcaraz không mất tập trung. Anh bẻ lượt giao bóng của Fritz ở game chín rồi thắng set một. Đây là set đấu Alcaraz đánh thuận tay cực hay với bảy winner và chỉ mắc bốn lỗi tự đánh hỏng.

Trước khi bước vào set hai, Fritz cần hỗ trợ y tế vì đau đùi trái. Tay vợt Mỹ một lần nữa cần chăm sóc chấn thương sau game thứ ba. Vấn đề này hạn chế khả năng di chuyển của Fritz và làm anh thực sự vất vả trước lối đánh đa dạng từ Alcaraz. Phía đối diện, Alcaraz khai thác khó khăn của Fritz bằng những cú bỏ nhỏ. Đây cũng là phương án mang về hai điểm số cuối cùng trong trận cho Alcaraz.

Chín ngày sau khi bị Fritz đánh bại ở Laver Cup, Alcaraz đã phục hận thành công. Giành chiến thắng trong lần thứ chín liên tiếp góp mặt ở chung kết các giải tham dự, Alcaraz có bước đệm hoàn hảo để hướng tới Thượng Hải Masters, sự kiện khởi tranh từ 1/10.

Vy Anh