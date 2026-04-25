Alcaraz không dự Roland Garros 2026

Tay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz xác nhận sẽ không thể tham dự Grand Slam đất nện Roland Garros vì chấn thương cổ tay.

"Sau kết quả các bài kiểm tra hôm nay, tôi và đội ngũ quyết định rằng phương án thận trọng nhất là không tham dự Rome Masters hay Roland Garros, trong khi chờ đánh giá thêm tiến triển để quyết định thời điểm trở lại thi đấu", Alcaraz viết trên mạng xã hội. "Đây là giai đoạn khó khăn với tôi, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Alcaraz trong trận gặp Zeppieri ở vòng một Roland Garros năm ngoái, trên sân Trung tâm Philippe Chatrier, Paris, Pháp hôm 26/5/2025. Ảnh: ATP

Tay vợt số hai thế giới dính chấn thương cổ tay hồi đầu tháng và sau khi tiến hành các xét nghiệm, anh quyết định kết thúc sớm mùa đất nện 2026. Alcaraz là đương kim vô địch tại Rome Masters và Roland Garros, nơi anh từng cứu ba championship-point để đánh bại kình địch Jannik Sinner trong trận chung kết năm ngoái.

Lần gần nhất Alcaraz vắng mặt tại một giải Grand Slam là năm 2023, khi anh không dự Australia Mở rộng vì chấn thương gân kheo. Kể từ đó, anh đã tham dự 12 Grand Slam liên tiếp, giành sáu danh hiệu trong bảy lần vào chung kết.

Alcaraz đánh mất vị trí số 1 thế giới trên bảng điểm ATP vào tay Sinner sau khi thua đối thủ Italy ở chung kết Monte Carlo Masters hồi đầu tháng. Sau đó, anh rút khỏi Barcelona Mở rộng sau khi thắng trận ra quân, rồi bỏ luôn Madrid Mở rộng - giải Masters 1000 đang diễn ra tuần này.

Tay vợt 22 tuổi hiện kém Sinner 390 điểm, trong khi không thể bảo vệ 1.000 điểm ở Rome cùng 2.000 điểm tại Roland Garros. Vì thế, Alcaraz nhiều khả năng sẽ bị Sinner bỏ xa sau mùa đất nện.

Sinner sẽ không phải bảo vệ điểm số nào trong tháng 4, do không dự giải nào cùng kỳ năm ngoái vì án cấm thi đấu do sử dụng chất cấm. Việc Alcaraz vắng mặt ở Rome Masters và Roland Garros vào tháng tới cũng khiến Sinner sáng cửa vô địch những sự kiện lớn này.

Nếu vô địch ở Roland Garros, Sinner sẽ hoàn tất Career Grand Slam, tức sưu tập đủ bộ Grand Slam - thành tích mà Alcaraz từng đạt được sau khi vô địch ở Australia Mở rộng 2026.

Chấn thương của Alcaraz cũng sẽ mở ra cơ hội cho Novak Djokovic, người đang hướng tới việc nối dài kỷ lục Grand Slam lên con số 25. Djokovic từng ba lần vô địch tại Grand Slam đất nện ở Paris. Tay vợt Serbia chưa đánh trận nào trên sân đất nện mùa này, nhưng hy vọng kịp trở lại tại Roland Garros.

Vy Anh