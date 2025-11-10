Alcaraz khởi đầu thuận lợi ở ATP Finals

ItalyHạt giống số một Carlos Alcaraz thắng Alex de Minaur 7-6(5), 6-2, tạm giữ đỉnh bảng Jimmy Connors ở giải đấu cho tám tay vợt hay nhất năm ATP Finals.

Sau hai năm liên tiếp thua ở trận mở màn ATP Finals (trước Alexander Zverev năm 2023 và Casper Ruud năm 2024), Alcaraz phá dớp bằng chiến thắng mở màn năm nay.

Tay vợt Tây Ban Nha sớm gây ấn tượng với khán giả tại nhà thi đấu Inalpi Arena bằng những cú đánh chuẩn xác, nhanh chóng dẫn 4-1, 40-0 chỉ sau 25 phút. Tuy nhiên, những lỗi đánh hỏng liên tiếp khiến Alcaraz đánh mất lợi thế lớn, bị đối thủ kéo vào loạt tie-break căng thẳng. Ở đó, tay vợt số một thế giới trấn tĩnh, hai lần ngược dòng khi bị mất mini-break và ghi liền bốn điểm từ tỷ số 3-5 để thắng set đầu.

Mắc 19 lỗi đánh hỏng trong set đầu, nhưng Alcaraz vẫn giữ lối chơi tấn công mạnh mẽ trong set hai. Tay vợt số hai thế giới liên tục tận dụng break-point nhờ những điểm winner dọc dây, để kiểm soát thế trận. Alcaraz khép lại trận đấu sau hai set, để nâng thành tích đối đầu với De Minaur lên 5-0.

Alcaraz đánh thuận tay trong trận gặp De Minaur, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 9/11. Ảnh: Reuters

"Trận này thực sự khó khăn", Alcaraz nói. "Trên mặt sân này, Alex tận dụng rất tốt tốc độ bóng, anh ấy cực kỳ nhanh và trả giao bóng rất khó chịu. Tôi hạnh phúc khi vượt qua thử thách này, và cũng hài lòng với phong độ của bản thân trước khi bước vào các trận tiếp theo".

Với chiến thắng sau 1 giờ 40 phút, Alcaraz củng cố cơ hội đoạt cúp cho tay vợt số một cuối năm, lần đầu tiên kể từ năm 2022. Anh hiện chỉ cần thêm 250 điểm nữa tại Turin để vượt qua đối thủ Jannik Sinner, trong khi mỗi chiến thắng vòng bảng trị giá 200 điểm.

"Đây là một trong những giải hay nhất mà chúng tôi có trên Tour", Alcaraz nói thêm. "Tôi đã gặp khó trong vài năm qua khi cố duy trì động lực vào cuối mùa. Năm nay có chút khác biệt, và tôi đang làm đúng cách để cho bản thân cơ hội thắng giải đấu này".

Alcaraz sẽ hướng tới trận thắng tiếp theo vào thứ Ba, gặp một trong hai đối thủ Taylor Fritz hoặc Lorenzo Musetti ở bảng Jimmy Connors. Năm nay, anh đang dẫn đầu ATP Tour với 68 trận thắng và 8 danh hiệu.

Ở bảng Bjorn Borg, Alexander Zverev khởi đầu tốt khi hạ Ben Shelton 6-3, 7-6(6). Tay vợt Đức phải cứu ba set-point, khi Shelton vùng lên dẫn 6-3 trong loạt tie-break set hai. Một loạt lỗi đánh hỏng của đối thủ Mỹ giúp Zverev thắng liền năm điểm để khép lại trận đấu sau hai set.

Tay vợt 28 tuổi từng vô địch ATP Finals 2018 tại London và 2021 ở Turin. Zverev hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt thứ tám trong lịch sử giành ba danh hiệu tại giải đấu cho tám người hay nhất năm.

Vy Anh