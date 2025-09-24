Alcaraz hóa thành samurai ở Tokyo

Nhật BảnTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz trải nghiệm văn hoá Nhật Bản trong chuyến đi đến đất nước mặt trời mọc dự giải ATP 500 tại Tokyo.

Alcaraz cùng đội ngũ đến thăm bảo tàng Samurai Ninja hôm 22/9. Tại đây, tay vợt Tây Ban Nha được mặc bộ giáp của các võ sĩ samurai và không bỏ lỡ cơ hội cầm thử kiếm chiến đấu. Alcaraz tỏ ra vui vẻ, phấn khích về trải nghiệm mới lạ cùng với các thành viên trong đội.

Alcaraz hoá samurai ở Tokyo Trải nghiệm đấu kiếm của Alcaraz ở Nhật Bản.

Sau khi nâng cao kiến thức về văn hóa Nhật Bản, Alcaraz bước vào tập luyện trong ngày kế tiếp. Trên mặt sân cứng ở Tokyo, "Carlitos" đánh tập cùng anh trai Alvaro Alcaraz, trước khi giao lưu với fan hâm mộ ở một sự kiện bơi lội.

Năm nay là lần đầu Alcaraz dự giải ATP 500 ở Nhật Bản. Đối thủ của anh trong trận ra quân là Sebastian Baez. Cùng thời điểm này mùa 2024, Alcaraz thi đấu ở Trung Quốc Mở rộng và vô địch nhờ thắng lợi trước Jannik Sinner tại chung kết.

Alcaraz tại bảo tàng Samurai Ninja, Tokyo, Nhật Bản hôm 22/9. Ảnh: Tennis World

Trước khi đến xứ phù tang, Alcaraz cùng tuyển châu Âu đấu tuyển thế giới tại Laver Cup. ở San Francisco. Dù thắng hai trận ở ngày cuối, Alcaraz vẫn cùng đội tuyển lục địa già nhận thất bại chung cuộc 9-15.

Trong năm nay, Alcaraz đã vô địch bảy giải, trong đó có hai Grand Slam ở Roland Garros và Mỹ Mở rộng. Kể từ Monte Carlo Masters hồi tháng Tư, tay vợt 22 tuổi vào chung kết toàn bộ tám sự kiện tham dự.

Theo kế hoạch, lịch trình còn lại trong mùa 2025 của Alcaraz còn năm giải nữa, gồm Nhật Bản Mở rộng, Thượng Hải Masters, Paris Masters, ATP Finals và Davis Cup. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất Alcaraz đặt ra là kết thúc năm ở vị trí số một thế giới.

Vy Anh