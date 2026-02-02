Alcaraz hé lộ hình xăm mới sau khi vô địch Australia Mở rộng

Sau quả dâu tây cho Wimbledon, tháp Eiffel cho Roland Garros và tượng nữ thần Tự do cho Mỹ Mở rộng, Carlos Alcaraz sẵn sàng nhận "vết mực" tiếp theo trên cơ thể.

Alcaraz có thói quen "đánh dấu" những cột mốc trên Grand Slam bằng hình xăm. Đó là một quả dâu tây cho danh hiệu Wimbledon, tháp Eiffel cho Pháp Mở rộng và tượng nữ thần Tự do sau chức vô địch Mỹ Mở rộng thứ hai tại New York vào tháng 9 năm ngoái.

Hôm qua 1/2, ở tuổi 22, tay vợt Tây Ban Nha đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết để lần đầu vô địch Australia Mở rộng, và lập kỷ lục là người trẻ nhất đoạt trọn bộ Grand Slam. Một chú chuột túi nhỏ là lựa chọn tiếp theo của anh sau danh hiệu tại Melbourne.

"Tôi khẳng định đó sẽ là một chú kangaroo nhỏ, chắc chắn nó sẽ nằm ở chân", Alcaraz nói với giọng hóm hỉnh tại phòng họp báo ở sân Rod Laver. "Tôi chưa biết là chân trái hay chân phải. Tôi cần chọn một vị trí đắc địa, nhưng chắc chắn nó sẽ nằm gần hình xăm Roland Garros hoặc Wimbledon. Tôi vẫn đang cân nhắc".

Trước năm nay, Alcaraz chưa từng vượt qua vòng tứ kết tại Melbourne. Tuy nhiên, anh đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình với tư cách là tay vợt trẻ nhất lịch sử lên ngôi vô địch ở cả 4 giải Grand Slam, đồng thời chặn đứng cơ hội viết tiếp lịch sử của Djokovic. Lần đầu tiên sau 11 trận chung kết Australia Mở rộng, "Nole" phải nếm cảm giác của người bại trận.

Ngay sau chiến thắng trước người đàn anh để qua đó còn bỏ túi khoản tiền thưởng 4,15 triệu USD, Alcaraz đã viết dòng chữ "Nhiệm vụ hoàn thành, 4/4" lên ống kính máy ảnh. Nhưng tay vợt sinh năm 2003 vẫn chưa thỏa mãn.

Alcaraz ôm cup vô địch Australia Mở rộng 2026 sau khi thắng Djokovic trong trận chung kết trên sân Rod Laver, Melboure ngày 1/2. Ảnh: AP

"Tôi ghét thất bại, đó chính là động lực của tôi. Tôi muốn thua càng ít càng tốt", anh cười rồi nói về những mục tiêu tiếp theo. "Tôi muốn vô địch ít nhất một lần ở mọi giải Masters 1000, lên ngôi tại ATP Finals và giành Davis Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha".

Theo Alcaraz, việc các giải quần vợt diễn ra liên tục khiến các tay vợt như anh không có thời gian để chiêm nghiệm những gì bản thân đã làm được. "Bài học tôi rút ra trong năm nay là phải trân trọng và sống trọn từng giây phút hiện tại. Không chỉ là lúc nâng cúp, mà là cả quá trình thi đấu, những chiến thắng và cả những thất bại. Tôi đang dành thời gian để nhận thức rõ những gì mình đã đạt được và tôi biết mình đang viết nên lịch sử", nhà tân vô địch Australia nhấn mạnh.

Hoàng Thông tổng hợp