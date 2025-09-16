Alcaraz được xem như báu vật của quần vợt Tây Ban Nha

Cựu tay vợt số hai thế giới Alex Corretja đánh giá Carlos Alcaraz là món quà của quần vợt, và là người kế vị bất ngờ của Rafael Nadal.

Trả lời phỏng vấn báo Bola hôm 15/9, Corretja – một trong những tay vợt thành công nhất lịch sử Tây Ban Nha với 17 danh hiệu, nói Alcaraz là món quà mà Thượng đế ban cho làng banh nỉ.

Theo Corretja, việc Alcaraz tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 22 là phép màu. Ông nói: "Cậu ấy có Grand Slam, đang là số một thế giới và xuất hiện ngay sau khi Nadal rời đi. Điều đó đột ngột xảy ra và khiến chúng ta choáng váng. Thật may mắn cho chúng ta và cho Tây Ban Nha".

Corretja (phải) chúc mừng Alcaraz ở Mỹ Mở rộng 2022, sau trận chung kết ở sân Arthur Ashe, New York. Ảnh: PDB

Corretja hiện đang là chuyên gia, bình luận viên quần vợt cho nhiều hãng tin xứ bò tót. Ông vì thế theo dõi sát sao hành trình lên chuyên nghiệp và tỏa sáng của Alcaraz. Theo Corretja, thành công của Alcaraz là tổng hòa của tài năng, khát khao và sự chăm chỉ.

"Tôi nghĩ chúng ta phải thực sự trân trọng những gì Alcaraz đã làm", cựu tay vợt từng hai lần vào chung kết Roland Garros nói thêm. "Ở tuổi 22 và giành sáu Grand Slam thực sự không tưởng và cực kỳ khó. Alcaraz còn quá trẻ và có thể giành thêm rất nhiều vinh quang. Trên hết, cậu ấy khiêm tốn, giản dị và hào sảng. Đó quả là một con người độc đáo".

Alcaraz và Sinner chia nhau tám Grand Slam gần đây. Corretja vì thế dự đoán cặp đôi sẽ tiếp tục ganh đua và thúc đẩy nhau giỏi hơn nữa. Với sáu Grand Slam trong tổng số 23 danh hiệu, Alcaraz là tay vợt 22 tuổi thành công nhất Tây Ban Nha, vượt qua đàn anh Nadal. Trong lịch sử, chỉ huyền thoại Bjorn Borg đoạt bảy Grand Slam trước tuổi 23. Alcaraz có cơ hội làm điều đó nếu đoạt Australia Mở rộng đầu năm sau.

"Tôi nghĩ Alcaraz có thể lập rất nhiều chiến công và kỷ lục", Corretja dự đoán. "Đường còn dài và không ai biết trước điều gì. Nhưng Alcaraz đang làm những điều đúng đắn, có một đội ngũ và môi trường gia đình rất tốt. Thật khó để nghi ngờ khả năng thành công của cậu ấy trong những năm tới".

Vy Anh