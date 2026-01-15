Alcaraz được khuyên chọn Federer làm HLV

Cựu số một thế giới Mats Wilander tin rằng Roger Federer là lựa chọn mà Carlos Alcaraz có thể nghiêm túc cân nhắc đồng hành trong sự nghiệp.

"Với phong cách khác nhau, Roger Federer có thể tạo ra thay đổi lớn. Anh ấy thực sự sẽ giúp Carlos Alcaraz tìm được cách đối phó trước những vấn đề Alcaraz không quen thuộc, hoặc cảm thấy khó chịu", Wilander nói trên TNT Sports hôm 14/1. "Tôi nghĩ Federer là HLV hoàn hảo cho Alcaraz".

Federer (trái) và Alcaraz trong buổi tập tại Thượng Hải Masters, Trung Quốc tháng 11/2024. Ảnh: ATP

Federer, 44 tuổi, được đánh giá là một trong những tay vợt hay nhất mọi thời và là biểu tượng của làng banh nỉ. Cựu số một thế giới là người đầu tiên chạm mốc 20 Grand Slam, nổi tiếng với lối đánh hoa mỹ với tốc độ cao.

Ngoài Federer, Wilander cũng cho rằng khác biệt về phong cách và tư duy của những cựu danh thủ như John McEnroe hay Stefan Edberg có thể giúp ích cho Alcaraz. Trong khi đó, những nét tương đồng về khả năng đánh bóng bền được Wilander đánh giá là rào cản để Andy Murray trở thành HLV phù hợp với Alcaraz.

"Tôi nghĩ việc có một nhà vô địch Grand Slam trong đội ngũ là rất quan trọng. Alcaraz đã thành công với Juan Carlos Ferrero", Wilander nói thêm. "Cậu ấy nên tiếp tục chọn một người từng đăng quang Grand Slam sát cánh, và đó nên là một gương mặt với phong cách khác biệt".

Nhận định về mùa giải 2026, Wilander không nghi ngờ viễn cảnh Alcaraz và Jannik Sinner sẽ tiếp tục thống trị các sự kiện lớn nhất, đồng thời cho rằng bộ đôi này vẫn còn những yếu tố trong lối chơi để nâng cấp và mang đến cho người hâm mộ nhiều màn trình diễn xuất chúng hơn. Còn với Australia Mở rộng, tay vợt từng giành bảy Grand Slam đặt niềm tin vào Sinner.

"Một vài tay vợt tin rằng họ có cơ hội thắng Alcaraz trên sân cứng, với mặt sân nhanh cùng điều kiện thời tiết nắng nóng tại Australia. Sinner thì khác, không nhiều người có thể thách thức cậu ấy", Wilander dự đoán. "Tôi không chắc Alcaraz sẽ dễ dàng vào chung kết, vì thế khả năng Sinner vô địch càng cao".

Alcaraz và Sinner tuần qua có mặt ở Seoul để thi đấu biểu diễn và giao lưu với các CĐV. Cả hai thể hiện kỹ năng và trình độ bậc thầy với các pha bóng mãn nhãn, khép lại bằng chiến thắng 7-5, 7-6 nghiêng về Alcaraz. Đây là màn tập dượt cho Australia Mở rộng của hai ngôi sao đã thống trị quần vợt thế giới ba năm qua.

Điểm nhấn trong màn giao lưu của Alcaraz và Sinner tại Hàn Quốc là khi tay vợt Italy mời một cậu bé nhặt bóng vào thi đấu thay. Cậu bé may mắn lập tức chớp thời cơ để thể hiện khả năng bằng một cú thuận tay vào góc sân, khiến Alcaraz chôn chân đứng nhìn.

Alcaraz được khuyên chọn Federer làm HLV Sinner vỗ tay tán thưởng khi cậu bé Hàn Quốc đánh bại Alcaraz tại Seoul hôm 10/1.

Trái với mọi năm, Alcaraz, Sinner được nghỉ dài ngày từ cuối mùa trước và chỉ trở lại sân đấu vài ngày trước khi Australia Mở rộng mở màn vào 18/1. Theo Alcaraz, việc từ bỏ một số giải đấu trước Australia Mở rộng giúp anh giữ sức và tránh áp lực. Ngoài ra, tay vợt 22 tuổi cũng thẳng thắn thừa nhận động lực tài chính đã thôi thúc anh dự các trận biểu diễn. Trong liên tiếp hai năm 2024 và 2025, cả Alcaraz lẫn Sinner đều chơi các trận biểu diễn ở Six King Slam tại Saudi Arabia và kiếm được khoản thưởng lớn.

Australia Mở rộng là major duy nhất Alcaraz còn thiếu, trong khi Sinner đang hướng đến hat-trick vô địch. Hai ngôi sao trẻ đã chia nhau tám danh hiệu Grand Slam trong hai mùa gần đây. Trong lịch sử, chưa cặp đôi nào làm được điều đó ba năm liên tiếp.

Vy Anh