Alcaraz được dự đoán bắt kịp Djokovic vào năm 31 tuổi

AustraliaTheo tính toán của báo Marca, tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz có thể đoạt Grand Slam thứ 24 vào năm 31 tuổi, sánh ngang kỷ lục hiện tại của Novak Djokovic.

Tờ báo Tây Ban Nha tính toán đơn giản theo số lượng trung bình hai Grand Slam mà Alcaraz đoạt được mỗi năm. Theo cách tính này, ngôi sao sắp sang tuổi 23 cần thêm 9 năm để cán mốc kỷ lục 24 danh hiệu mà Djokovic đang giữ.

"Mãi đến Wimbledon 2014 Djokovic mới giành Grand Slam thứ sáu, lúc anh vừa qua tuổi 27", Marca nhấn mạnh. Alcaraz thì vừa đoạt major thứ bảy ở tuổi 22, trở thành người trẻ nhất lịch sử làm được điều này. Kỷ lục cũ đã tồn tại gần một thế kỷ, từ thời Don Budge năm 1938 khi quần vợt còn sơ khai.

Nếu tính trong Kỷ nguyên Mở, thời điểm quần vợt được định hình chuyên nghiệp hơn, thì Rafael Nadal là người giữ kỷ lục trước Alcaraz, khi thâu tóm bộ tứ Grand Slam vào năm 24 tuổi. Trong nhóm "Big 3", Roger Federer phải chờ đến năm 27 tuổi, còn Djokovic làm được ở tuổi 29.

Djokovic (phải) chúc mừng Alcaraz, sau chung kết Australia Mở rộng 2026, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 1/2. Ảnh: Reuters

7 major hiện có giúp Alcaraz sánh ngang các huyền thoại như John McEnroe và Mats Wilander. Anh đứng thứ chín trong danh sách những người có nhiều danh hiệu Grand Slam nhất và chỉ còn thiếu một cup để đạt thành tựu mà Andre Agassi, Jimmy Connors và Ivan Lendl có được trong cả sự nghiệp. Khi phía trước còn ba giải major, khả năng Alcaraz bắt kịp ba tên tuổi này trong năm nay rất cao.

Những mốc tiếp theo mà Alcaraz hướng đến là 11 cup của Bjorn Borg, 14 của Pete Sampras và sau đó là các mốc 20, 22 và 24 của "Big 3".

Danh hiệu Australia Mở rộng 2026 là chức vô địch thứ 25 từ đầu sự nghiệp của Alcaraz, hơn kình địch Jannik Sinner đúng một cup. Tính trong các tay vợt còn thi đấu, Alcaraz đứng thứ hai ở thống kê này, chỉ kém Djokovic (101). Siêu sao đến từ Murcia đã vượt qua những đàn anh thế hệ trước như Alexander Zverev (24), Daniil Medvedev (22), Andrey Rublev (17) hay Casper Ruud (14).

Liên tục tỏa sáng nhưng Alcaraz vẫn thiếu một số danh hiệu quan trọng, như ATP Finals và các Masters 1000 trong nhà. Anh cũng đã lỡ HC vàng Olympic khi thua Djokovic ở chung kết năm 2024.

"Tôi ghét thất bại, đó là động lực để tôi quyết tâm giành chiến thắng", Alcaraz nói trong họp báo sau Australia Mở rộng hôm 1/2. "Tôi muốn thua càng ít càng tốt. Tôi còn những danh hiệu chưa đoạt được, đặc biệt là ATP Finals. Tôi cũng muốn giúp Tây Ban Nha vô địch Davis Cup một lần nữa".

Vy Anh