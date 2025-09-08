Alcaraz được dự báo chạm mốc 20 Grand Slam như Federer

MỹCựu tay vợt số một thế giới Mats Wilander tin tưởng Carlos Alcaraz sẽ chạm mốc 20 Grand Slam sự nghiệp, tương tự huyền thoại Roger Federer.

Wilander dự đoán Sinner thắng trận chung kết Mỹ Mở rộng, nhưng màn trình diễn của Alcaraz khiến ông kinh ngạc. Bình luận sau trận đấu, cựu tay vợt Thụy Điển – người giành 4 Grand Slam ở tuổi 22, nói Alcaraz chỉ giỏi hơn bản thân một chút nhưng đã lấn lướt kình địch.

"Khi chơi tốt, Alcaraz là số một", Wilander nói. "Cậu ấy giỏi ở khắp mặt sân, chơi chắc chắn, nhưng cũng rất hào sảng. Giao bóng là kỹ năng Alcaraz đã tiến bộ. Bình thường Sinner giao tốt hơn, nhưng hôm nay Alcaraz làm tốt hơn. Khi Alcaraz giao tốt, cậu ấy gần như không thể bị đánh bại".

Alcaraz mừng chiến thắng ở chung kết Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ hôm 7/9. Ảnh: Reuters

Thống kê cho thấy Alcaraz có 42 winner, vượt trội 21 điểm của Sinner. Anh cũng mắc ít lỗi tự đánh hỏng hơn (24 so với 28) và điều này xảy ra trong một ngày giao bóng hiệu quả của tay vợt Tây Ban Nha. Alcaraz đạt tỷ lệ ghi điểm từ giao bóng một 84%, tốt hơn 69% của Sinner. Với giao bóng hai, con số vẫn nghiêng về Alcaraz với 57% và 48%.

Dù không lợi thế chiều cao như Sinner, Alcaraz đạt tốc độ giao trung bình bóng một 192 km/h, ngang ngửa mức 193 km/h của kình địch. Alcaraz đã kết liễu trận đấu bằng một cú giao sấm sét về trái tay, khiến Sinner đỡ hỏng. Trong cả giải đấu, Alcaraz chỉ ba lần thua game giao, trong đó có một lần trước Sinner ở trận chung kết. Cũng chỉ Sinner lấy được một set của Alcaraz ở Mỹ Mở rộng lần này. Alcaraz suýt trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử vô địch Mỹ Mở rộng mà không thua set.

"Có lẽ cũng chỉ Djokovic, Nadal và Federer làm được như Alcaraz", Wilander nói thêm. "6 Grand Slam ở tuổi 22, cậu ấy đã vượt qua tôi từ lâu. Cậu ấy có đội ngũ gắn bó từ khi vô danh, và họ vẫn đi cùng nhau tới lúc này. Đó là tín hiệu tốt. Câu hỏi là liệu Alcaraz sẽ thắng bao nhiêu major? Khả năng cao là sẽ có mốc 20 danh hiệu, giúp cậu ấy sánh ngang bộ ba huyền thoại".

Djokovic hiện giữ kỷ lục Grand Slam với 24 cup, Nadal có 22 và Federer có 20. Trong lịch sử, chỉ Nadal thành công sớm như Alcaraz, còn Djokovic và Federer cần thêm vài năm sau tuổi 22 để đạt độ chín sự nghiệp. "Big 3" thậm chí đã giành gần một nửa số Grand Slam của họ sau tuổi 30.

"Với khoa học và y học ngày nay, tuổi nghề của các tay vợt sẽ dài hơn và Alcaraz sẽ hưởng lợi từ điều đó", Wilander nói thêm. "Nếu tránh được các chấn thương, duy trì sự nghiệp dài lâu, Alcaraz có thể phá rất nhiều kỷ lục".

Vy Anh