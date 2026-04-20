Alcaraz, Djokovic rút khỏi Madrid Mở rộng 2026

Tây Ban NhaHai ngôi sao Carlos Alcaraz và Novak Djokovic cùng vắng mặt khiến danh sách rút lui khỏi Madrid Mở rộng 2026 tăng lên 17 người.

Giải đất nện ở thủ đô Tây Ban Nha chưa khởi tranh vòng đấu chính nhưng đã chịu tổn thất lớn khi hàng loạt tay vợt rút lui. Tính đến 20/4, tổng cộng 17 tay vợt ở hai nội dung đơn nam và đơn nữ không thể dự giải.

Alcaraz, số hai thế giới và từng hai lần vô địch Madrid Mở rộng, vắng mặt năm thứ hai liên tiếp. Tay vợt 22 tuổi dính chấn thương cổ tay và cánh tay phải ở Barcelona Mở rộng, nơi anh thắng Otto Virtanen trận ra quân nhưng sau đó phải rút lui. Việc Alcaraz không thể thi đấu là cú sốc lớn với ban tổ chức, bởi anh là niềm hy vọng số một của chủ nhà.

Alcaraz trong trận gặp Virtanen ở vòng một Barcelona Mở rộng, trên sân Pista Nadal, Barcelona, Tây Ban Nha hôm 14/4. Ảnh: Reuters

Sau Alcaraz, Djokovic cũng thông báo không dự giải. Tay vợt Serbia, người từng ba lần vô địch sự kiện Masters 1000 tại Madrid, cho biết anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương vai. Djokovic mới chơi hai giải trong năm 2026.

Taylor Fritz là tay vợt top 10 khác không góp mặt. Anh chưa thi đấu trên sân đất nện mùa này. Hiện danh sách rút lui ở nội dung đơn nam có tám người.

Ở nội dung nữ, Emma Raducanu là cái tên mới nhất gia nhập nhóm vắng mặt. Nhà vô địch Mỹ Mở rộng 2021 chưa thi đấu kể từ Indian Wells. Barbora Krejcikova, hai lần vô địch Grand Slam, cũng rút lui, cùng Sara Bejlek và McCartney Kessler.

Marketa Vondrousova, cựu vô địch Wimbledon và hiện đứng thứ 42 thế giới, nhiều khả năng cũng không dự giải sau khi bị Cơ quan Liêm chính quần vợt cáo buộc từ chối kiểm tra doping. Tay vợt CH Czech chưa thi đấu từ tháng 1/2025.

Madrid Mở rộng là sự kiện WTA 1000 đầu tiên trong mùa đất nện, đồng thời là Masters 1000 đất nện thứ hai của ATP sau Monte Carlo. Vòng chính đơn nữ bắt đầu ngày 21/4, còn nội dung nam khởi tranh một ngày sau. Chung kết đơn nữ và nam lần lượt diễn ra ngày 2/5 và 3/5.

Casper Ruud và Aryna Sabalenka là đương kim vô địch. Trong bối cảnh Alcaraz và Djokovic vắng mặt, tay vợt số một thế giới Jannik Sinner càng được đánh giá cao hơn về cơ hội vô địch. Năm ngoái, tay vợt Italy vắng mặt vì phải thụ án cấm thi đấu do dương tính chất cấm.

Vy Anh