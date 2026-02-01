Alcaraz - Djokovic: Lịch sử vẫy gọi ở chung kết Australia Mở rộng

AustraliaNếu vô địch Australia Mở rộng 2026, Novak Djokovic sẽ độc chiếm kỷ lục 25 Grand Slam, còn Carlos Alcaraz sở hữu trọn bộ major.

*Alcaraz - Djokovic: 15h30 hôm nay 1/2, giờ Hà Nội.

Sau khi tạo ra những màn thoát hiểm ở vòng bán kết, Djokovic và Alcaraz đang tìm kiếm phần lịch sử của riêng họ trong trận chung kết Australia Mở rộng hôm nay. Cách nhau 16 tuổi, họ đứng ở hai đầu đối lập của sự nghiệp, theo đuổi những cột mốc rất khác nhau.

Alcaraz, ở tuổi 22, đang nhắm tới việc trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất Grand Slam Sự nghiệp (sưu tập đủ bốn Grand Slam khác nhau). Cản đường anh là Djokovic, 38 tuổi, tay vợt nam sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong lịch sử. Siêu sao Serbia có số danh hiệu Australia Mở rộng ngang bằng số trận thua của anh (10) tại Grand Slam đầu năm, và đang muốn trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất trong lịch sử giải.

Djokovic (phải) bắt tay Alcaraz, sau trận tứ kết Australia Mở rộng trên sân Rod Laver, Melbourne hôm 21/1. Ảnh: Reuters

"Lịch sử luôn ở trước mắt cả hai mỗi khi chúng tôi thi đấu," Djokovic nói về mối kình địch với Alcaraz. "Một trận chung kết Grand Slam thì có rất nhiều thứ đáng đặt cược, nhưng với tôi nó cũng không khác gì những trận đấu lớn khác."

Trận chung kết rất được mong chờ này cũng mang đến câu hỏi: Ai sẽ có thể đào sâu những nguồn nội lực cuối cùng và bùng nổ thêm một lần nữa? Hôm thứ Sáu 30/1, Alcaraz thắng trận bán kết dài nhất trong lịch sử giải đấu, loại á quân năm ngoái Alexander Zverev sau màn marathon kéo dài 5 giờ 27 phút. "Chúng tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn," tay vợt Tây Ban Nha nói sau trận.

Trong khi đó, Djokovic biến Jannik Sinner thành cựu vô địch, sau 4 giờ 9 phút trong một trận đấu kinh điển, mà tay vợt Serbia mô tả là một trong những màn trình diễn hay nhất của anh trong khoảng 10 năm trở lại đây.

"Về mặt sinh học, tôi nghĩ cậu ấy sẽ hồi phục dễ hơn một chút", Djokovic nói về Alcaraz. "Tôi đã thắng cậu ấy ở đây năm ngoái, cũng trong một trận rất khắc nghiệt. Hãy chờ xem cả hai chúng tôi sẽ tươi mới đến mức nào, sau khi cùng trải qua vòng bán kết căng thẳng".

Alcaraz đánh bại Djokovic trong lần chạm trán gần nhất tại Mỹ Mở rộng năm ngoái, nhưng sau trận vẫn dành nhiều lời khen cho thể lực của tay vợt Serbia, khi nói rằng: "Anh ấy trông như 25 tuổi về mặt thể chất, nên duy trì được trình độ đó ở tuổi 38 thật sự rất ấn tượng".

Khoảng cách giữa Alcaraz và Djokovic rất mong manh, xuyên suốt cuộc đối đầu liên thế hệ của họ. Chỉ 12 tháng trước, Djokovic đánh bại Alcaraz tại Rod Laver Arena, nơi họ sẽ so tài vào Chủ nhật này. Djokovic đang dẫn Alcaraz 5-4 về đối đầu, nhưng đã thua ba trong năm lần chạm trán giữa họ tại các giải Grand Slam.

Sau khi thua Alcaraz ở New York vào tháng 9 năm ngoái, Djokovic thẳng thắn nói về việc đối đầu với Alcaraz và Sinner, hai tay vợt đã cùng nhau giành tám danh hiệu Grand Slam gần nhất. "Trong tương lai, sẽ rất khó để tôi vượt qua rào cản Sinner, Alcaraz ở thể thức năm set tại các giải Grand Slam", Djokovic thừa nhận khi đó. "Tôi nghĩ mình có cơ hội tốt hơn ở thể thức ba set, còn năm set thì rất khó".

Nhưng như Djokovic nhắc lại với cựu tay vợt Jim Courier trên sân Rod Laver hôm thứ Sáu, anh nói điều đó là "khó, nhưng không phải là không thể".

Djokovic (trái) chúc mừng Alcaraz, sau trận bán kết Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York hôm 5/9/2025. Ảnh: Reuters

Màn so tài giữa Djokovic và Alcaraz hứa hẹn sẽ là một cuộc giằng co từ cuối sân. Trong trận đấu ở Melbourne năm ngoái, cả hai đều chơi chủ động, dựa nhiều vào lối đánh tấn công sớm, điều tiết thế trận bằng những cú đánh uy lực. Họ sẽ kéo đối thủ di chuyển từ góc này sang góc kia, "kiểm tra" thể lực của đối phương ngay từ đầu trận.

Các điểm trả giao bóng có thể mang tính quyết định, tạo ra khác biệt. Trong lần gặp nhau gần nhất, Djokovic chỉ thắng 16% (8/50) số điểm trả giao bóng một, chưa bằng một nửa so với 34% (19/56) mà Alcaraz đạt được trên đường tới chiến thắng trong ba set.

Bất kể ai giành chiến thắng, những cuốn sách kỷ lục sẽ được viết lại. "Tôi rất mong chờ điều đó," Djokovic nói. "Tôi chơi tennis đỉnh cao chủ yếu để có thể vào tới các trận chung kết Grand Slam".

Sự cân bằng của cặp đấu thể hiện rõ hơn qua bốn lần đụng độ ở chung kết, mỗi người chia nhau hai chiến thắng. Một trong những trận thắng nổi bật của Alcaraz là lần đánh bại Djokovic tại Wimbledon 2023, qua đó chấm dứt sự thống trị Nole tạo dựng ở Grand Slam sân cỏ. Sau đó, Djokovic đáp trả với việc hạ Alcaraz để giành HC vàng Olympic Paris.

Được biết đến là tay vợt của những trận đấu lớn, Alcaraz sở hữu thành tích ấn tượng tại chung kết Grand Slam và Masters 1000 với 14 thắng lợi sau 16 trận. Riêng ở Grand Slam, bản lĩnh của Alcaraz thường được phát huy nếu phải bước vào set năm, bằng chứng là 15 lần thắng trong 16 trận. Thất bại duy nhất của tay vợt Tây Ban Nha xảy ra ở Australia Mở rộng 2022 trước Matteo Berrettini.

Với Djokovic, anh lập kỷ lục 10 lần đăng quang Australia Mở rộng sau đúng 10 trận chung kết. Đây mới là lần thứ hai, Nole đối mặt tay vợt xếp vị trí cao hơn trên bảng thứ bậc ATP trong một trận chung kết Australia Mở rộng, sau cuộc đọ sức với Stefanos Tsitsipas năm 2023. Xét rộng hơn khía cạnh này ở tất cả các trận chung kết Grand Slam, thành tích của Djokovic là bốn chiến thắng trong tám trận.

Tinh thần Djokovic đang lên rất cao sau thắng lợi huy hoàng tại bán kết gặp Sinner, nhà vô địch Australia Mở rộng hai năm gần nhất. Bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đại diện Italy, Nole một lần nữa làm thế giới phải ngả mũ thán phục bởi sự lỳ lợm, kiên cường cùng thứ tennis như đến từ hành tinh khác.

Djokovic mừng chiến thắng tại bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 30/1. Ảnh: Reuters

Chiến thắng phi thường trước Sinner chứng minh trận chiến thực sự của Djokovic là cuộc đấu chống lại thời gian. Còn với cú quả, sự tận tụy và khát khao chiến thắng, Nole vẫn có thừa. Giờ đây, lão tướng Serbia đang đứng trước cơ hội lớn để sở hữu 25 Grand Slam, một điều chưa ai làm được cả nam và nữ.

Alcaraz cũng cho thấy phẩm chất siêu hạng với màn ngược dòng ngoạn mục trước Alexander Zverev tại bán kết, gợi nhớ lại lần thắng ngược kinh điển của Carlitos ở chung kết Roland Garros năm ngoái. Ngoại trừ trận gặp Zverev, Alcaraz đã thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải và là tay vợt đạt phong độ cao nhất trong hai tuần qua.

Lần đầu vào chung kết Australia Mở rộng, Alcaraz sẽ hoàn tất trọn bộ bốn Grand Slam nếu thắng, đồng thời trở thành người trẻ nhất làm được điều này trong Kỷ nguyên Mở. Trở ngại lớn nhất lúc này với Alcaraz là thể lực và chấn thương cơ anh gặp phải ở bán kết.

Trong khi đó, Djokovic sẽ nâng tầm sự phi phàm của bản thân nếu hạ Alcaraz. Ở tuổi 38, việc liên tiếp đánh bại cả Sinner và Alcaraz xứng đáng trở thành một trong những chiến tích vĩ đại nhất, không chỉ với sự nghiệp Djokovic, mà còn với lịch sử quần vợt.

Vy Anh