Alcaraz: 'Đây là thông điệp, là đẳng cấp của tôi'

MỹVượt qua Novak Djokovic để vào chung kết Mỹ Mở rộng 2025, Carlos Alcaraz tuyên bố đó là thông điệp và đẳng cấp anh muốn gửi đi, dù còn có thể tiến xa hơn nữa.

Với nụ cười rạng rỡ sau khi vượt qua Djokovic trong 2 giờ 24 phút ở Arthur Ashe, Alcaraz khẳng định rằng nếu tiếp tục vô địch tại New York, anh dự định sẽ tạo thêm một kiểu tóc bất ngờ. Mái đầu cạo trọc mà tay vợt người Tây Ban Nha trình làng vốn gây nhiều bàn tán ở Mỹ Mở rộng năm nay. "Sẽ còn tuyệt hơn nữa! Nếu điều đó xảy ra, các bạn sẽ thấy bất ngờ cho mà xem", anh nói.

Carlos Alcaraz ăn mừng sau khi đánh bại Novak Djokovic ở bán kết Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, Flushing Meadows, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Alcaraz đã giành 22 danh hiệu đơn ATP Tour, bao gồm 5 giải Grand Slam. Lần này, anh làm nên một dấu mốc khác khi vào chung kết một giải lớn mà không thua bất kỳ set nào. "Đó là trình độ mà tôi và đội ngũ của mình hướng tới, là nỗ lực của chúng tôi, tìm kiếm sự ổn định trong các trận đấu, trong cả giải đấu và trong suốt mùa giải nói chung", Alcaraz nhấn mạnh. "Tôi không muốn có những lúc thăng trầm. Tôi muốn duy trì phong độ cao xuyên suốt. Tôi đã làm được điều đó từ đầu giải đấu này và cảm thấy rất tự hào. Có lẽ tôi đang trưởng thành hơn, tôi bắt đầu hiểu rõ bản thân hơn, biết mình cần gì trên sân và ngoài sân".

"Tôi đang gửi đi một thông điệp đến mọi người trong làng quần vợt rằng đây là trình độ của tôi, rằng việc liên tục vào chung kết, sáu lần trong sáu giải đấu gần nhất không phải điều gì bất thường", Alcaraz nói thêm, đồng thời cảnh báo: "Tôi không nghĩ đây là giới hạn cao nhất của mình, tôi vẫn còn có thể tiến xa hơn".

Djokovic từng thắng Alcaraz trong tất cả các trận đấu trên mặt sân cứng và luôn là một thử thách đầy gai góc, bằng chứng là việc tay vợt Serbia đã thắng ở hai lần gặp nhau gần đây tại Olympic Paris và Australia Mở rộng. Không đối thủ nào, kể cả Jannik Sinner, từng khiến Alcaraz căng thẳng cảm xúc hơn. Và lần này cũng không ngoại lệ.

"Chắc chắn rồi, nhưng không phải vì những trận đấu trước đây với anh ấy, mà vì đây là bán kết và đối thủ là Novak. Còn trên sân, tôi chỉ hồi hộp một chút thôi, dù thật sự không dễ chút nào khi đối đầu với anh ấy. Khi nói về Novak, tôi nghĩ về một huyền thoại, về những gì anh ấy đạt được trong sự nghiệp. Điều đó khiến mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng tôi rất vui vì đã đánh bại anh ấy lần đầu tiên trên sân cứng và vào chung kết một lần nữa", Alcaraz thừa nhận.

Tay vợt gốc Murcia dành cho người đàn anh Serbia sự tôn trọng lớn, nhận xét rằng Djokovic, dù đã 38 tuổi, vẫn sở hữu thể lực như một tay vợt 25 tuổi. Novak là người rất tuyệt, chúng tôi nói chuyện rất nhiều và anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ các tay vợt trẻ", Alcaraz nhấn mạnh.

Đồng thời, anh tin rằng việc kéo dài sự nghiệp như Djokovic là điều không tưởng, và thậm chí không muốn nghĩ quá xa về điều đó. "Ơn Chúa, điều đó vẫn còn xa vời với tôi. Có lần, một người đã nói với tôi rằng đừng nghĩ đến việc chơi tennis đến năm 35 hay 38 tuổi, mà hãy tập trung vào 5 năm tới, đến khi 27 tuổi; rồi sau đó, nghĩ thêm 5 năm nữa, chứ không phải 15 hay 20 năm. Tôi phải tiến từng năm, từng giai đoạn 5 năm. Chúng ta sẽ cùng xem tôi có thể giữ cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất đến tuổi nào. Còn hiện tại, tôi vẫn còn nhiều năm phía trước".

Khi được hỏi nhân vật nào đã cho mình lời khuyên như vậy, Alcaraz tiết lộ: "À, là Roger Federer. Còn ai tốt hơn để cho tôi lời khuyên ngoài anh ấy và tôi sẽ cố gắng nghe theo".

Alcaraz ôm đàn anh Djokovic sau trận bán kết Mỹ Mở rộng 2025. Ảnh: AFP

Ngoài mục tiêu giành Grand Slam thứ sáu sự nghiệp, Alcaraz còn có cơ hội lấy lại vị trí số một thế giới trong trận chung kết trước Sinner vào ngày 8/9. Anh nhớ lại bốn năm trước, ở tuổi 18, anh đánh bại tay vợt Italy trên hành trình vô địch và lần đầu tiên chạm đến đỉnh cao.

Alcaraz chia sẻ: "Đây như một ký ức lặp lại. Tôi nghĩ Jannik đã cải thiện rất nhiều về thể chất trong hai năm qua. Giờ đây, anh ấy có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong hai, ba, thậm chí bốn giờ, và đó là bước tiến lớn của anh ấy. Với tôi, điều quan trọng nhất là sự ổn định, không để phong độ trồi sụt trong trận. Bên ngoài sân, tôi nhận ra rằng việc chăm chút từng chi tiết nhỏ là rất quan trọng để chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình, và tiến gần hơn đến sự hoàn hảo".

Đồng thời, anh cũng hé lộ về sự chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới, dù bấy giờ chưa biết rõ đối thủ ở chung kết là Sinner hay Felix Auger-Aliassime: "Tôi luôn học hỏi từ những trận đấu trước. Nếu đối thủ là Jannik, tôi sẽ xem lại các trận đấu gần đây để phân tích những gì mình làm tốt và chưa tốt, từ đó chuẩn bị tốt nhất. Nếu là Felix, tôi cũng sẽ làm tương tự: xem lại các trận đấu, rút ra bài học và bước vào chung kết với tâm thế tốt nhất".

