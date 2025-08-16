Alcaraz đấu Zverev ở bán kết Cincinnati Mở rộng

MỹTay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz thắng nhọc Andrey Rublev 6-3, 4-6, 7-5 ở tứ kết Masters 1000 tại Cincinnati hôm 15/8.

Lần thứ 10 trong năm nay, Alcaraz để thua set thứ hai sau khi thắng set đầu trong một trận đấu ba set. Anh kịp sửa sai ở set quyết định, giống 9 trong 10 trận mùa này. Tuy nhiên, chiến thắng ở set ba của Alcaraz trước Rublev không thực sự thuyết phục, khi anh bỏ lỡ cơ hội cầm giao bóng quyết định trận đấu, trước khi đối thủ tự thua vì lỗi kép.

Sau khi thắng game giao bóng của Rublev để dẫn 5-3 ở set cuối, Alcaraz bị dẫn 15-40 ở game quyết định, rồi tự đánh hỏng. Tay vợt 22 tuổi bị gỡ hòa 5-5, nhưng lỗi kép của Rublev ở game 12 giúp Alcaraz kéo dài chuỗi trận thắng Masters 1000 lên con số 15, sau khi vô địch ở Monte Carlo và Rome.

Alcaraz mừng chiến thắng trước Rublev trên sân Trung tâm ở Cincinnati Mở rộng, Ohio, Mỹ hôm 15/8. Ảnh: Reuters

Trước đó, Alcaraz khởi đầu tốt trong set một nhưng bất ổn trong set hai, không thể chạm tới break-point lần nào và thua 4-6 vì mất game từ một lỗi đánh hỏng. Việc trở lại kịp thời ở set ba giúp anh dẫn Rublev 4-1 về đối đầu, sau khi hạ đối thủ Nga ở vòng bốn Wimbledon tháng trước.

Alcaraz cân bằng thành tích với Carlos Moya, trở thành tay vợt Tây Ban Nha có số lần vào bán kết ATP Masters 1000 nhiều thứ ba (12 lần). Mùa này, Alcaraz đang dẫn đầu ATP về số trận thắng (52) và số danh hiệu (5). Ở bán kết, tay vợt số hai thế giới sẽ gặp Alexander Zverev - người hạ chủ nhà Ben Shelton 6-2, 6-2.

Kình địch của Alcaraz là Jannik Sinner sẽ đấu bán kết với hiện tượng số 136 thế giới Terence Atmane. Tay vợt Pháp ở tứ kết loại Holger Rune sau hai set, còn Sinner thắng Felix Auger-Alliassime 6-0, 6-3.

Hai trận bán kết Cincinnati Mở rộng đều diễn ra rạng sáng mai 17/8. Sinner gặp Atmane lúc 2h (giờ Hà Nội), còn Alcaraz đấu Zverev lúc 5h. Ở nội dung đơn nữ, hai cặp bán kết là Elena Rybakina gặp Iga Swiatek và Jasmine Paolini gặp Veronika Kudermetova.

Vy Anh