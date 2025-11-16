Alcaraz đấu Sinner ở chung kết ATP Finals

ItalyCarlos Alcaraz lần đầu giành quyền vào chung kết ATP Finals, khi hạ Felix Auger-Aliassime 6-2, 6-4 hôm 15/11.

Một ngày sau khi nhận chiếc cup cho tay vợt số 1 thế giới năm 2025, Alcaraz ăn mừng chiến tích đó bằng màn trình diễn ấn tượng trước Auger-Aliassime. Tay vợt 22 tuổi thi đấu xuất sắc trước 13.000 khán giả ở Inalpi Arena, tạo ra nhiều khoảnh khắc khiến người xem phải trầm trồ.

"Tôi cảm giác mình có thể làm mọi thứ trên sân", Alcaraz nói về màn trình diễn ở set đầu. "Không quan trọng tôi đánh thuận tay dọc dây, bỏ nhỏ hay trái tay dọc dây, tôi cảm thấy mọi thứ đều sẽ vào sân. Tôi nghĩ sự tự tin đó đã giúp tôi trong suốt trận đấu, đẩy anh ấy đến giới hạn và buộc anh ấy phải thay đổi lối chơi. Tôi hạnh phúc vì mình đã tiếp tục chơi thứ tennis tuyệt vời như vậy".

Alcaraz bắt vô-lê ở trận gặp Auger-Aliassime, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 15/11. Ảnh: Reuters

Bước vào trận chung kết thứ 11 trong mùa giải, Alcaraz trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên đi đến trận đấu cuối ở giải đấu cuối năm danh giá này, kể từ Rafael Nadal năm 2013. Anh đang nỗ lực trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ hai nâng cup, sau Alex Corretja năm 1998.

Alcaraz sẽ tái ngộ kình địch Jannik Sinner trong trận chung kết lúc 0h ngày 17/11 (giờ Hà Nội). Đây được xem như màn kết thúc hoàn hảo cho ATP Tour 2025. Tay vợt số 1 và số 2 thế giới đã thống trị mùa giải, chia nhau bốn Grand Slam và giành tổng cộng 13 danh hiệu, gồm bốn Masters 1000.

Alcaraz đang dẫn Sinner 4-1 về đối đầu mùa này (10-5 tổng thể). Tuy nhiên, Sinner đang nhỉnh hơn về phong độ ở sân cứng trong nhà. Sinner đang sở hữu chuỗi 30 trận thắng liên tiếp trong nhà và còn có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Italy.

"Thật tuyệt khi đối đầu với Jannik", Alcaraz nói về trận chung kết giữa những người đang bất bại từ đầu giải. "Nếu là người khác thì tôi cũng không phiền, nhưng đối đầu với anh ấy thì rất đặc biệt. Nhờ anh ấy mà tôi sẽ phải tiếp cận trận đấu theo cách khác. Tập trung hơn và tôi biết mình phải chơi theo kế hoạch A nếu muốn đánh bại anh ấy, nếu muốn vô địch. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi sẽ nâng trình độ lên cao nhất, điều này thật tuyệt cho người hâm mộ và khán giả".

Ở trận bán kết với Auger-Aliassime, Alcaraz tận dụng break-point ngay game 4 bằng một khoảnh khắc xuất thần quen thuộc. Sau một cú trái tay chéo sân đầy uy lực, tay vợt số 1 thế giới bỏ nhỏ hiểm hóc kéo Auger-Aliassime lên lưới. Đối thủ Canada đuổi kịp và đánh passing dọc dây, nhưng Alcaraz đổ người hết cỡ, vô-lê hoàn hảo vào phần sân trống để giành điểm và dẫn 3-1.

Tay vợt Tây Ban Nha, người chỉ mất một set trên đường vào bán kết, áp đảo set đầu tiên với 13 winner và chỉ mắc hai lỗi tự đánh hỏng. Sang set hai, Alcaraz gặp nhiều khó khăn hơn trước sự kiên cường của Auger-Aliassime, nhưng anh có được break quyết định ở game thứ 10 khi tay vợt Canada mắc bốn lỗi tự đánh hỏng.

Auger-Aliassime khép lại mùa giải ở vị trí số 5 trên bảng điểm ATP, sau khi rơi xuống thứ 27 vào tháng 8. Trong ba tháng cuối năm, tay vợt 25 tuổi đã vô địch Brussels, vào chung kết Masters 1000 ở Paris và vào bán kết Mỹ Mở rộng.

Vy Anh