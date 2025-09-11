Alcaraz đặt mục tiêu vượt Nadal

Tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz muốn trở thành người trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam, khi tham dự Australia Mở rộng đầu năm sau.

Nadal hiện giữ kỷ lục tay vợt trẻ nhất sở hữu cả bốn Grand Slam danh giá ở tuổi 24, sau khi đăng quang tại Mỹ Mở rộng 2010. Trong khi đó, Alcaraz đã vô địch ba giải Grand Slam, trừ Australia Mở rộng – nơi anh thậm chí chưa từng đi quá tứ kết.

"Mùa này tôi chơi khá ổn định, có thể nói là ổn định nhất trong nhiều năm qua", Alcaraz nói tại họp báo sau Mỹ Mở rộng, nơi anh đánh bại kình địch Jannik Sinner sau bốn set để đoạt cúp lần thứ hai và lấy luôn vị trí số một thế giới. "Tôi muốn duy trì sự ổn định tới năm sau, đoạt Grand Slam còn thiếu ở Australia".

Alcaraz (phải) và Nadal ở Olympic Paris 2024, nơi cả hai đánh đôi cùng nhau trong màu áo Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Alcaraz còn hai năm để chinh phục Australia Mở rộng, để phá kỷ lục của Nadal. Nếu vô địch năm tới, anh sẽ hoàn tất bộ sưu tập trước tuổi 23 – độ tuổi mà Nadal mới đoạt 5 Grand Slam. Alcaraz hiện vô địch mỗi Grand Slam hai lần, điều cũng không tay vợt nào ở tuổi 22 làm được.

"Tôi có thể đoạt Australia Mở rộng trước hoặc sau cũng ổn", Alcaraz nói thêm. "Nhưng chắc chắn tôi muốn hoàn thành nó, càng sớm càng tốt. Tôi sẽ dốc sức để đạt mục tiêu năm tới. Nếu không, hy vọng là năm sau nữa hoặc trong vòng 4 năm. Tôi sẽ tập trung tối đa cho mục tiêu này".

Alcaraz không có duyên với Australia Mở rộng, khi thường dính chấn thương hoặc mất phong độ ở giải đấu này. Thời tiết nóng nực và sự hưng phấn của các đối thủ vào đầu mùa cũng là các yếu tố ảnh hưởng đến thành tích của anh. Tại Melbourne, Sinner đang là ông vua với hai lần liên tiếp đăng quang.

Alcaraz dẫn Sinner 10-5 về đối đầu, gồm 7 trận thắng trong 8 lần gặp gần nhất. Thất bại duy nhất của anh trong chuỗi này là chung kết Wimbledon. Tay vợt Tây Ban Nha cho biết đã học được nhiều điều từ trận thua đó. Anh nói: "Tôi nghiên cứu kỹ Sinner ở trận đó, ghi lại mọi thứ và tập trung cải thiện. Khi gặp lại anh ấy ở Mỹ, tôi muốn làm đúng những điều đã ghi lại. Nếu làm đúng mà vẫn không thắng, thì đơn giản là Sinner quá hay. Thật tuyệt là tôi đã đủ tốt để vượt qua anh ấy".

Vy Anh